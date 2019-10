Peter Frank arbeitete seit 1995 für das bayerische Justizministerium und später als Generalstaatsanwalt am Oberlandesgericht München. 2015 wurde er mit 47 Jahren zum jüngsten Generalbundesanwalt der bundesdeutschen Geschichte ernannt.



DIE ZEIT: Herr Frank, wir würden mit Ihnen gerne über den Rechtsstaat reden. Steckt unser Rechtssystem in der Krise?

Peter Frank: Rechtsstaat und Demokratie sind untrennbar miteinander verbunden und bedingen sich gegenseitig. Daher sehe ich mit großer Sorge, dass die Angriffe auf unseren Rechtsstaat zunehmen. Es spielt dabei keine Rolle, ob die Angriffe von rechts, links oder aus einer religiösen Motivation heraus erfolgen. In gewissen Kreisen wird der Rechtsstaat nicht als das gesehen, was er ist, nämlich eine große Errungenschaft, die sich unter vielen Mühen in den vergangenen 200 Jahren entwickelt hat. Für manche stellt der Rechtsstaat vielmehr ein Hindernis dar, wenn es darum geht, die eigenen Ziele unter Berufung auf einen angeblichen "Volkswillen" oder das "Volksempfinden" durchzusetzen. Dies zeigt sich etwa in der abnehmenden Akzeptanz von Entscheidungen staatlicher Institutionen, von Parlamenten, Behörden und Gerichten, die nur dann als bindend betrachtet werden, wenn sie die eigene Linie bestätigen. Damit es nicht so weit kommt, müssen wir den Rechtsstaat konsequent verteidigen.

ZEIT: Seit wann beobachten Sie diese Entwicklung?

Frank: Ich beobachte diesen schleichenden Prozess seit mindestens zehn Jahren.

ZEIT: Einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey vom Januar 2019 zufolge geben 45 Prozent der befragten Bürger an, ihr Vertrauen in die Justiz sei "gering" oder "sehr gering". Das sind besorgniserregende Zahlen.

Frank: Dieses Ergebnis hat mich selbst sehr überrascht. Wir müssen uns die Frage stellen, warum sich die befragten Personen in dieser Weise geäußert haben, was die Gründe sind, und Vertrauen zurückgewinnen. Allerdings wird häufig übersehen, dass die Bürger in vielen Lebenslagen mit der Justiz zu tun haben und dies reibungslos verläuft, denken Sie etwa an den Erwerb einer Immobilie oder an eine Erbschaft. Es sind meist spektakuläre Einzelfälle, durch die die gesamte Justiz in ein falsches Licht gerückt wird. Auch ich persönlich teile nicht jede Entscheidung bis ins letzte Detail. Dafür gibt es aber in der Regel eine höhere Instanz, die eine unrichtige Entscheidung korrigieren kann.

ZEIT: Einer der Fälle, der dazu beigetragen hat, das Vertrauen in die Justiz zu unterspülen, ist der Mord an dem Mädchen Susanna in Wiesbaden. Das Asylverfahren des Mörders blieb beim Verwaltungsgericht eineinhalb Jahre lang unbearbeitet liegen. Was empfinden Sie, wenn Sie so etwas hören?

Frank: Es steht mir nicht an, mich zu Fällen der Landesjustiz zu äußern. Wenn aber Gerichtsverfahren nicht zeitnah bearbeitet werden können, muss man der Ursache auf den Grund gehen. Eine hohe Belastung der Justiz ist vielfach eine Konsequenz von immer komplexer werdenden rechtlichen Regelungen. Personell muss die Justiz so ausgestattet sein, dass sie diesen Entwicklungen nicht hinterherläuft.

ZEIT: Der Vizepräsident des Wiesbadener Verwaltungsgerichts, Ralph Göbel-Zimmermann, hat eingeräumt, sein Gericht sei "völlig überlastet" gewesen.

Frank: Dann leidet der Rechtsstaat, weil die Bevölkerung fragt: Wofür haben wir denn Gerichte, wenn sie ihrem gesetzlichen Auftrag nicht nachkommen können? Rechtsstaat heißt auch: Gerichte und Behörden müssen in der Lage sein, in einer angemessenen Zeit ein Ergebnis zu finden, eine Entscheidung zu treffen.

ZEIT: Der Berliner Oberstaatsanwalt Ralph Knispel sagt ganz unverblümt: "Die Berliner Justiz ist den aktuellen Anforderungen nicht gewachsen."

Frank: Es ist Aufgabe der Landesparlamente, Gerichte und Staatsanwaltschaften bedarfsgerecht auszustatten. Vor einigen Jahren ist die Justiz zuweilen nur unter dem Aspekt ihrer Bedeutung für den Wirtschaftsstandort gesehen worden. Heute ist das große Ganze viel wichtiger: ihre Notwendigkeit für unseren demokratischen Rechtsstaat und das Vertrauen der Menschen in ihn. Deshalb bin ich sehr froh, dass die Koalitionsfraktionen nach der Bundestagswahl einen Pakt für den Rechtsstaat geschlossen haben, der deutschlandweit 2.000 neue Stellen für die Justiz vorsieht.

ZEIT: Was ist seitdem geschehen?

Frank: Wir als Bundesanwaltschaft haben seit 2016 über 50 neue Stellen für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte bekommen; das stärkt unsere Arbeit. Mit dem zusätzlichen Personal konnte ich unter anderem drei neue Ermittlungsreferate schaffen: je ein zweites Referat für die Verfolgung von rechtsterroristischen Vereinigungen und von Straftaten nach dem Völkerstrafgesetzbuch sowie ein weiteres im Bereich des islamistischen Terrorismus, das sich mit Gefährdern befasst.

ZEIT: Teilen Sie die Einschätzung von Bundesinnenminister Horst Seehofer, dass Islamismus und Rechtsextremismus die beiden großen Gefahren für die innere Sicherheit ausmachen?

Frank: Ja, das ist so.