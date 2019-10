Nach dem rechtsextremen Anschlag in Halle ist eine Mehrheit der Deutschen (59 Prozent) der Meinung, dass sich Antisemitismus ausbreitet. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage von Infratest dimap für den ARD-Deutschlandtrend hervor.



Das sind deutlich mehr als noch vor einem Jahr – damals waren es 40 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Keine steigende Judenfeindlichkeit sehen der Umfrage zufolge 35 Prozent der Befragten; 2018 waren 51 Prozent dieser Meinung. Das Meinungsforschungsinstitut befragte vom 14. bis 16. Oktober 1.062 Wahlberechtigte.

Der 27-jährige Stephan B. hatte in Halle zwei Menschen erschossen. Zuvor hatte er versucht, in die dortige Synagoge einzudringen, wo sich wegen des Feiertages Jom Kippur etwa 50 Gläubige aufhielten. Die Polizei nahm ihn schließlich auf der Flucht fest. Im Auto von Stephan B. wurden mehrere Kilogramm Sprengstoff gefunden, außerdem hatte er vier Schusswaffen bei sich. Auf seiner Flucht verletzte er mehrere Menschen, ein Ehepaar wird mit Schussverletzungen im Krankenhaus behandelt.

Innenminister beraten über Maßnahmen gegen Antisemitismus

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und seine Ministerkollegen aus den Bundesländern wollen an diesem Freitag über Konsequenzen aus dem antisemitischen Anschlag von Halle beraten. Seehofer will bei dem Treffen in Berlin ein Sechspunkteprogramm zur Bekämpfung des Antisemitismus vorlegen, das unter anderem eine personelle Aufstockung der Polizei und einen besseren Schutz jüdischer Einrichtungen vorsieht. Der Minister will zudem eine Meldepflicht für Hass und Hetze im Internet sowie ein schärferes Waffenrecht durchsetzen.

Auch Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) kündigte konkrete Vorschläge zum Kampf gegen Rechtsextreme an. Im Netzdurchsuchungsgesetz wolle sie eine Pflicht für die Betreiber sozialer Netzwerke festschreiben, Morddrohungen und hetzerische Äußerungen den Strafverfolgungsbehörden zu melden, sagte Lambrecht im Bundestag. Die Behörden müssten wissen, von wem diese Äußerungen stammten.