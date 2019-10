Die Bedrohung durch Rechtsextremisten ist in Deutschland deutlich gewachsen. Diesen Eindruck haben die Präsidenten der drei deutschen Nachrichtendienste übereinstimmend bei einer öffentlichen Anhörung im Bundestag vermittelt. Wobei diese Einschätzung wohl vor allem darauf zurückzuführen ist, dass Bundesnachrichtendienst, Verfassungsschutz und Militärischer Abschirmdienst inzwischen genauer hinschauen, wenn es um Rechtsextreme geht. Auch das wurde bei der jährlichen Befragung vor dem Parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestages deutlich.

Laut BfV-Präsidenten Thomas Haldenwang zählt das BfV 12.700 Menschen zur gewaltbereiten rechtsextremen Szene in Deutschland. Die Polizei stuft aktuell 43 Rechtsextremisten als Gefährder ein, denen ein Anschlag zuzutrauen ist. Die letztere Zahl werde sich erhöhen, sagte Haldenwang unter Bezug auf Gespräche mit dem dafür zuständigen Bundeskriminalamt.



20 Verdachtsfälle im KSK

Auch wenn die Zahl der erkannten Extremisten ungefähr gleich bleibe, "die Zahl der rechtsextremen Verdachtsfälle in der Bundeswehr steigt", sagte der Präsident des Abschirmdienstes (BAMAD), Christof Gramm. Derzeit seien es 500. Allein circa 20 davon habe man im Kommando Spezialkräfte (KSK) ausgemacht, der Spezialeinheit der Bundeswehr. Das KSK habe sich "zum Arbeitsschwerpunkt" des BAMAD entwickelt, so Gramm.

In seiner Behörde finde das Thema Rechtsextremismus generell stärkere Beachtung. Auf die Frage des Grünen-Abgeordneten Konstantin von Notz, ob es ein Netzwerk von Rechtsextremisten in der Bundeswehr gebe, sagte Gramm: "Jein." Der Begriff Netzwerk sei nicht scharf greifbar. Man sehe aber "Personenzusammschlüsse".

Verfassungsschutzchef Haldenwang beschrieb die Beobachtung, dass es der rechtsextremen Szene gelänge, sich immer weiter mit Teilen des Bürgertums zu vernetzen. "Die sprichwörtliche ‘rechte Ecke’, mit der sich trennscharf Extremisten vom bürgerlichen Lager unterscheiden lassen, gibt es nicht mehr", sagte Haldenwang. Der Verfassungsschutz habe es immer häufiger "mit rechtsoffenen Mischszenen zu tun". Außerdem sei die sogenannte Neue Rechte "im politischen Vorfeld aktiv, um rechtes Gedankengut auf viele Füße zu stellen". Mehrfach erwähnte Haldenwang dabei die Identitäre Bewegung, den Flügel der AfD und die Junge Alternative. Alle drei Gruppen sind inzwischen Beobachtungsfälle des BfV.

Nährboden für Rassismus und Extremismus

Der BND hat als Auslandsnachrichtendienst weniger mit Rechtsextremisten zu tun, aber auch BND-Chef Bruno Kahl hat die Beobachtung dieses Themas verstärkt. Er habe einen Beauftragten für extremistische Bedrohungen berufen. Dieser solle Erkenntnisse sammeln und anderen Behörden zur Verfügung stellen.

Bis vor kurzem galten alle drei Geheimdienste als eher kurzsichtig, wenn es um das Thema Rechtsextremismus ging. Vor allem das Bundesamt für Verfassungsschutz unter seinem damaligen Präsidenten Hans-Georg Maaßen wehrte sich dagegen, beispielsweise Teile der AfD oder Reichsbürger als rechtsextrem anzusehen und zu beobachten. Das hat sich inzwischen geändert – vor allem diesen Eindruck wollten die drei Geheimdienstler bei der jährlichen Anhörung offenbar vermitteln. So distanzierte sich Haldenwang von Äußerungen, die Maaßen in letzter Zeit getätigt hatte: "Ich bin nicht das Kindermädchen von Dr. Maaßen. Ich habe keinen Einfluss darauf, wie er sich äußert. Manches erstaunt mich auch."



Spätestens seit dem Mord an Regierungspräsident Walter Lübcke sei klar geworden, "dass wir es mit einer Zäsur zu tun haben", sagte BAMAD-Präsident Gramm. "Es gibt in Deutschland wieder einen Nährboden, auf dem Extremismus und Rassismus wachsen können." In seiner Behörde habe ein Mentalitätswandel stattgefunden, man werde künftig nicht nur die Bundeswehr allein betrachten, sondern auch Verbindungen von Bundeswehrangehörigen in andere Bereiche. Der BAMAD habe die "Sensorik für Beziehungsgeflechte verfeinert" und den entsprechenden Bereich personell verstärkt. Auch Themen wie bei der Bundeswehr abhanden gekommene Waffen würden nun stärker in den Blick genommen.

"Virtueller Rechtsextremismus"

Dabei scheint nun auch die Tatsache bei den Diensten angekommen zu sein, dass es auch Staatsdiener mit rechtsextremistischen Haltungen gibt. Haldenwang sagte, der Verfassungsschutz werde zusammen mit seinen Landesämtern künftig ein Lagebild Rechtsextremismus im öffentlichen Dienst erstellen. Es seien inzwischen "zu viele Einzelfälle, als dass man dem nicht mehr Beachtung schenken sollte".

Dabei sollen beispielsweise in der Bundeswehr auch jene genauer beobachtet werden, bei denen die Schwelle zum Rechtsextremismus noch nicht überschritten ist, so BAMAD-Chef Gramm. Soldaten, bei denen es "Erkenntnisse zu fehlender Verfassungstreue" gebe, hätten in der Bundeswehr nichts verloren. Ein Staatsdiener sei verpflichtet, seinen Staat auch in einer Krise zu schützen und dürfe keine Bestrebungen unterstützen, ihn abzuschaffen.

Der Verfassungsschutz konzentriert sich nach Aussage von Haldenwang nun auch auf das Internet als Treffpunkt von Extremisten. Man tue entschieden mehr, um dort aufzuklären. Denn dieser virtuelle Rechtsextremismus, wie Haldenwang ihn nannte, sei eine große Gefahr. In offenen und verdeckten Foren würden sich Gleichgesinnte treffen und irgendwann entscheiden, "jetzt haben wir genug geredet, jetzt machen wir mal was".



Haldenwang erwähnte auch den Täter von Halle. Er sei ein Beispiel für einen "missionarischen Tätertyp" mit einer "Ideologie Marke Eigenbau", der ein Fanal setzen wolle. Er habe seine Pläne vor der Tat mit niemandem geteilt, aber auch er sei nicht allein, sondern habe sich in einem bestimmten Umfeld radikalisiert. Diese Netze müsse man erkennen. Dazu habe man personell und technisch aufgestockt.