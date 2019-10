Nach einer Morddrohung gegen den Grünen-Vorsitzenden Robert Habeck im Thüringer Landtagswahlkampf hat das Landeskriminalamt zwei Wohnungen durchsucht. Einem polizeibekannten Rechtsextremen im Saale-Orla-Kreis wird illegaler Schusswaffenbesitz vorgeworfen, wie das LKA in Erfurt mitteilte. Der 41-Jährige sei bereits als politisch motivierter Straftäter in Erscheinung getreten.

Nach Informationen von MDR THÜRINGEN wurden bei dem Mann Schusswaffen sowie 30.000 Euro Bargeld gefunden. Zudem soll er dem Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Die Linke) gedroht haben.



Im zweiten Fall handelt es sich den Angaben zufolge um einen 27-Jährigen aus Nordthüringen. Gegen ihn ermittle die Staatsanwaltschaft Mühlhausen wegen des Verdachts der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte er in einem sozialen Netzwerk öffentlich zu schweren Straftaten gegen Habeck während dessen Wahlkampftour in Thüringen auf. Die gefundenen Beweismittel würden nun ausgewertet.

Nicht die erste Morddrohung im Thüringer Wahlkampf

Nach Angaben des Spitzenkandidaten der Thüringer Grünen zur Landtagswahl Dirk Adams war am Montag eine Morddrohung gegen Habeck für eine Wahlkampfveranstaltung eingegangen. "Ich bin entsetzt über das Maß an Aggression und Gewalt, das sich Bahn bricht", erklärte Adams. Die Partei werde sich aber nicht einschüchtern lassen, "denn Einschüchterung und Hass dürfen in einer Demokratie nie die Oberhand gewinnen". Alle Wahlkampftermine würden wie geplant abgehalten.



Es ist nicht erste Morddrohung gegen einen Thüringer Spitzenpolitiker im Wahlkampf. Ende September war eine Morddrohung per Postkarte gegen CDU-Landeschef und -Spitzenkandidat Mike Mohring bekannt geworden. Sie nahm nach Parteiangaben indirekt Bezug auf den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Auch hier ermittelt das LKA.

In Thüringen wird am 27. Oktober ein neuer Landtag gewählt.