Der Rechtsextremismus wird nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden zunehmend zu einer Gefahr für die Sicherheit in Deutschland. Die Polizei stufe aktuell 43 Rechtsextremisten als Gefährder ein, denen ein Anschlag zuzutrauen ist, teilte das Bundeskriminalamt in Berlin mit. "Rechte Straftaten gefährden unsere Demokratie", warnte BKA-Chef Holger Münch in Berlin. "Die Situation ist ernst." Neben Ausländern und Juden gerieten zunehmend auch Politiker und andere Personen des öffentlichen Lebens ins Visier der Rechtsextremisten.



Der Bundesverfassungsschutz zählt insgesamt 12.700 Menschen zur gewaltbereiten rechtsextremen Szene. Verschärft werde die Lage durch eine neue Dynamik der Radikalisierung im Internet. "Die virtuelle Globalisierung des Rechtsterrorismus und ein neuer Tätertyp, der zugleich Nachahmer ist und Nachahmer generieren will, stellt die Sicherheitsbehörden vor neue Herausforderungen", sagte Verfassungsschutz-Chef Thomas Haldenwang und erinnerte an die Anschläge im neuseeländischen Christchurch und im amerikanischen El Paso. "Virtuell agierende Gruppen können situative Netzwerke bilden, die deutlich aktionistischer und in ihrer Zusammensetzung heterogener sind, als dies bisher bei starren Organisationen im Rechtsextremismus der Fall war."

Das BKA und der Verfassungsschutz legten dem Bundesinnenministerium daher abgestimmte Konzepte zur Neuausrichtung des Kampfes gegen den Rechtsextremismus vor. Danach will der Verfassungsschutz etwa das Internet künftig intensiver als bisher nach Hinweisen auf die Radikalisierung einzelner Rechtsextremisten untersuchen. Außerdem sollen Gruppierungen der sogenannten Neuen Rechten – zu denen etwa die Identitäre Bewegung zählt – verstärkt analysiert werden. Durch waffen- und steuerrechtliche Maßnahmen in Zusammenarbeit mit anderen Behörden soll zudem der Druck auf rechtsextremistische Gruppen erhöht und weitere Verbote geprüft werden. Der Verfassungsschutz forderte in diesem Zusammenhang mehr Personal.

Das Bundeskriminalamt will verstärkt Ermittlungsverfahren anstoßen beziehungsweise an sich ziehen, um rechtsextreme Strukturen aufzudecken und den Verfolgungsdruck zu erhöhen. Genau wie der Verfassungsschutz plant auch das BKA, das Internet stärker zu beobachten. Außerdem wirbt die Behörde für die Schaffung eines Straftatbestands des "Outings". Damit soll die Veröffentlichung sogenannter Feindeslisten mit persönlichen Daten von politischen Gegnern im Internet erschwert werden. Der Einschüchterung politischer Gegner müsse Einhalt geboten werden, forderte BKA-Chef Münch: "Bedrohungen im Internet und Gewalttaten schaffen ein Klima der Angst, was auch dazu führt, dass ehrenamtliches Engagement schwindet und Ämter vielleicht nicht mehr besetzt werden."



Zunahme antisemitischer Angriffe

Am vergangenen Dienstag hatte ein bewaffneter Angreifer vor einer Synagoge in Halle eine Frau und in einem nahe gelegenen Imbiss einen Mann erschossen. Zuvor hatte er vergeblich versucht, die Synagoge mit Waffengewalt zu stürmen. Mehr als 50 Menschen hatten sich zu dem Zeitpunkt dort aufgehalten und das wichtigste jüdische Fest Jom Kippur gefeiert. Der mutmaßliche Attentäter Stephan B. sitzt in Untersuchungshaft – dem Verdächtigen wird zweifacher Mord und versuchter Mord in neun Fällen vorgeworfen. Stephan B. hat die Tat mittlerweile gestanden und antisemitische und rechtsextreme Motive angegeben. Der Generalbundesanwaltschaft Peter Frank sowie Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) hatten die Tat als Terror bezeichnet. Lambrecht nannte den Rechtsextremismus zudem eine der aktuell größten Bedrohungen, denen der Rechtsstaat mit allen Mitteln gegenübertreten müsse.



Rechtsextreme Gewalt ist aller Wahrscheinlichkeit nach auch das Motiv im Fall des getöteten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Lübcke hatte sich unter anderem für Flüchtlinge engagiert und war im vergangenen Juni auf der Terrasse seines Hauses erschossen worden. Der Generalbundesanwalt ermittelt gegen den Rechtsextremen Stephan E., der in Untersuchungshaft sitzt. Die Ermittler gegen außerdem davon aus, dass E. mindestens ein weiteres schweres Verbrechen beging: Er soll am 6. Januar 2016 im hessischen Lohfelden versucht haben, "einen irakischen Asylbewerber heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen zu töten", wie es in einer Mitteilung der Bundesanwaltschaft heißt.

Im Mai hatte das BKA außerdem Zahlen veröffentlicht, wonach die Zahl der Angriffe auf Juden und Jüdinnen in Deutschland mit politischem Hintergrund gestiegen ist. Demnach stiegen die antisemitische Angriffe von 1.691 Fällen im Jahr 2001 auf 1.799 im Jahr 2018 – das waren im Schnitt etwa fünf Attacken pro Tag. Bei den meisten Angriffen gibt es demnach einen rechtsextremen Hintergrund. Das stellt auch der Expertenkreis Antisemitismus der Bundesregierung in seinem jüngsten Bericht fest.