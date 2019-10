Nach der Wahl ist vor der Wahl: Wenn am frühen Samstagabend das Ergebnis der SPD-Mitgliederbefragung feststeht, werden von den sechs Kandidatenpaaren für den Parteivorsitz vermutlich noch zwei übrig sein. Dass eines der Duos auf Anhieb mehr als 50 Prozent der abgegebenen Stimmen schafft, halten die meisten Beobachter für unwahrscheinlich. So wird wohl erst nach einer Stichwahl am 30. November feststehen, wer die ebenso stolze wie kriselnde sozialdemokratische Partei künftig führen wird. (Lesen Sie hier einen Überblick über die verbliebenen Bewerberinnen und Bewerber.)

Die SPD ist eine Partei, deren Mitglieder sich oft ebenso nach guter Führung sehnen, wie sie mit ihrem aktuellen Spitzenpersonal hadern. Jetzt konnte die Basis selbst über ihre neuen Vorsitzenden mitbestimmen, daher wird spannend, wer die beiden Favoritenpaare sind.



Für Vizekanzler Olaf Scholz steht wohl am meisten auf dem Spiel. Denn er war in diesem Bewerbungsprozess der einzige Kandidat aus der ersten Reihe der SPD. Fällt er in der Gunst der Mitglieder durch, dann könnte auch bald seine politische Karriere beendet sein. Gewinnen am Ende zwei Kritiker der großen Koalition, könnte das auch das Ende der Regierung bedeuten.



Auch nach Auftritten vor der Parteibasis in 23 Städten hatte sich bis zum Schluss kein klares Gewinnerpaar herausgebildet. Und dennoch lassen sich nach dem aufwendigen Bewerbungsprozess bereits einige grundsätzliche Lehren über den Zustand der Partei ziehen.

Die Frauen sind vielleicht die einzigen Gewinnerinnen

Die SPD hört es nicht gern, aber sie ist eine Partei, in der es selbstbewusste Frauen nicht leicht haben. In den vergangenen Jahren dominierten meist die "Basta-Männer" das Geschehen, und selbst Andrea Nahles, die die männlichen Regeln der Dominanz und Hinterzimmerpolitik internalisiert hatte, tat sich als erste Chefin nach 155 Jahren SPD-Geschichte schwer. In ihrer Amtszeit habe sie oft erlebt, dass die "informelle Macht sehr männlich" sei, sagte sie kürzlich.



Dass die SPD nun auf jeden Fall von einer Frau (im paritätisch gedachten Team mit einem Mann) geführt werden wird, dass sich alle Bewerberpaare bei der langen Deutschlandtour ihre Redezeit pflichtbewusst teilten, ist da schon ein Wert an sich. Es bräuchte schon sehr gute Argumente, um die Doppelspitze für den Parteivorsitz in Zukunft noch mal abzuschaffen.

Am Anfang haperte es noch: Ende August, kurz bevor die Bewerbungsunterlagen der Interessierten im Willy-Brandt-Haus eingereicht werden mussten, gab es in der SPD einige Männer, die noch händeringend eine Partnerin für ihre Kandidatur suchten. Bei Olaf Scholz war das so, SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil verzichtete, weil er keine Mitstreiterin fand, mit der es passte. Andere SPD-Bewerberpaare, wie Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken, taten sich zusammen, obwohl sie einander vorher gar nicht kannten. Was rückblickend an das Auffordern in der Tanzschule oder die Suche nach dem "dekorativen Salatblatt" erinnert, wie es Kandidatin Klara Geywitz formulierte, könnte sich nun für die Frauen, die sich getraut haben, am Ende auszahlen.



Denn durch die Bewerbungstour haben SPD-Frauen an Sichtbarkeit gewonnen, die sonst außerhalb einer eingeschworenen Parteigemeinde niemand kannte: So war Christina Kampmann vor der Tour eine NRW-Landtagsabgeordnete und ehemalige Landesfamilienministerin mit Ambitionen, aber ohne mächtige Unterstützer. Heute gilt die 39-Jährige als große Überraschung des Bewerberinnenprozesses: Ihre pointierten und stets gut gelaunten Auftritte auf der Bühne wurden von den Genossinnen und Genossen oft laut beklatscht. Kampmann beherrscht ein Handwerk, das sich viele Genossen für ihre Partei wünschen: die klare und frische Sprache. Auch wenn Kritikerinnen und Kritiker zu Recht betonen, dass sich dahinter programmatisch nicht viel Neues versteckt.



Auch über die anderen Bewerberinnen wurde zuletzt mindestens genauso viel geredet wie über die Männer. Die Sächsin Petra Köpping präsentierte sich als entspannt-fürsorgliche Alternative für die SPD. Sie will mehr Zusammenhalt, weniger Sprachlosigkeit zwischen Ost und West. Die Kandidatin Gesine Schwan hofft mit ihrem bildungsbürgerlichen Blick auf geistige Erneuerung ihrer Partei. Kämpferischer traten Saskia Esken und Nina Scheer auf. Beide wollen die SPD radikal verändern, vielleicht sogar radikaler als ihre männlichen Partner. Für beide Frauen war früh klar: Die große Koalition muss beendet werden. Da zögerten ihre Mitkandidaten noch.

Und Klara Geywitz ist zwar für viele noch die "Frau an Olaf Scholz' Seite" – vielleicht auch, weil sie genauso spröde wirken kann wie der Vizekanzler. Doch Geywitz ist machtbewusst, und sie hat ihren eigenen Kopf. Sollten Scholz und sie Parteivorsitzende werden, wird die Potsdamerin automatisch viel Macht haben, die sie dann selbst gestalten und in ihrem Sinne ausbauen kann. Schon lange hat keiner mehr darüber gesprochen, dass sie im September ihr Direktmandat für den Landtag verloren hat und sie seitdem quasi arbeitslos ist. Und auch die Namen der Verliererinnen werden in Zukunft genannt werden, wenn es in der SPD Posten zu verteilen gibt. Die Frage ist nur, ob es da noch so viele geben wird, was zu Lehre Nummer zwei führt.

Die SPD bleibt eine Partei ohne Zukunftsidee

Eine kriselnde Partei wie die SPD braucht schnell einen funktionierenden Zukunftsplan oder zumindest eine zündende Idee. Doch hier war der Bewerbungsprozess trotz seines großen Aufwands ernüchternd: Keines der sechs Kandidatenpaare hat es wirklich geschafft, für ein Aufhorchen außerhalb der überzeugten SPD-Anhängerschaft zu sorgen. Wenn selbst der Oberrealo Olaf Scholz einen höheren Mindestlohn und eine Vermögensteuer fordert, dann kommen auch linke Kandidatinnen und Kandidaten inhaltlich kaum dagegen an. Zukunftsinvestitionen in Höhe von 500 Milliarden Euro warfen Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken als Forderung in den Raum, sie wollen außerdem mehr Verteilungsgerechtigkeit. Aber sie lassen offen, wie sie diese erreichen wollen, wenn sie selbst wissen, dass die Union das nicht mitmacht – und die Alternative zur ungeliebten Groko derzeit nur die Opposition ist.