Weiter so in der großen Koalition oder radikaler Neuanfang – mit Olaf Scholz und Klara Geywitz sowie Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken werden in der Stichwahl um den SPD-Vorsitz zwei Paare gegeneinander antreten, die gegensätzlicher nicht sein könnten.



Vizekanzler Olaf Scholz und seine Partnerin Klara Geywitz galten vor allem wegen Scholz' Bekanntheit als klare Favoriten für den SPD-Vorsitz. So betrachtet ist das Ergebnis des ersten Wahlgangs denkbar knapp: Gegen die weitgehend unbekannten Mitbewerber haben sich die beiden auf Platz 1 gezittert – mit einem Ergebnis von 22,68 Prozent und gerade mal 3.506 Stimmen Vorsprung. Direkt dahinter folgen schon der ehemalige nordrhein-westfälische Finanzminister Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken, die mit ihrem Versprechen, künftig "nicht mehr vor mächtigen Gruppen einzuknicken", 21,04 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinen konnten.

Für die Vertreter eines Regierungskurses in der SPD ist das maue Ergebnis von Vizekanzler Olaf Scholz ein Warnschuss. Zwar war er nie wirklich beliebt an der Basis, aber Scholz setzte auf die rhetorische und inhaltliche Schwäche der Gegenkandidaten. Geht man aber nicht von den 213.000 abgegebenen und gültigen Stimmen aus, die am Samstag ausgezählt wurden, sondern von allen 420.000 stimmberechtigten Mitgliedern der SPD, konnte der Vizekanzler gerade mal elf Prozent von sich überzeugen – ein fast schon erbärmlich niedriger Wert für jemanden, der sich eigentlich als nächsten natürlichen Kanzlerkandidaten der Partei sieht. Scholz und seine Partnerin Geywitz müssen sich daher dringend etwas einfallen lassen, wenn sie mehr SPD-Mitglieder von sich und ihrem Kurs der Erneuerung in der Regierung überzeugen wollen. Ein reines Weiter-so, gepaart mit dem Aufruf zu mehr Selbstbewusstsein für die SPD, das reicht offensichtlich nicht.

Die Linken sind nicht so stark, wie es scheint

Doch auch die Konkurrenz von links ist nicht so stark. Haben Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken wirklich das Zeug dazu, die SPD in eine bessere Zukunft zu führen? Oder werden von ihren Fans mal wieder Erwartungen in zwei Kandidaten projiziert, die sie nicht erfüllen können? Die SPD hat damit ja – man denke an Martin Schulz – so ihre Erfahrungen.



In den kommenden Wochen werden Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken unter verschärfter Beobachtung stehen. Beide sind nicht die stärksten Redner und haben, das zeigt die ein oder andere schrullige Einlassung auf den Regionalkonferenzen, durchaus das Potenzial, sich um Kopf und Kragen zu reden. Der ehemalige Finanzminister von Nordrhein-Westfalen wurde vor allem von seinen Leistungen in der Vergangenheit durch den bisherigen Wahlkampf getragen: Vor einigen Jahren kaufte er CDs mit Daten von deutschen Steuersündern in der Schweiz auf, was ihm den Ruf des Unbestechlichen eintrug. Bei den Visionen aber wird es dünn.

Die Zukunftsideen des 67-Jährigen gingen bisher kaum über abgedroschene Phrasen wie "mehr Verteilungsgerechtigkeit" und "raus aus der neoliberalen Pampa" hinaus. Noch dazu tut sich Walter-Borjans, der zudem zu Schachtelsätzen neigt, schwer damit, sich in Sachen Großer Koalition eindeutig festzulegen. Die sehe er skeptisch, betrachte aber einen Ausstieg nicht als Selbstzweck. Seine Partnerin Esken hingegen will unbedingt raus. Das ist schon der erste Konflikt, den die beiden erst mal untereinander klären sollten.

Die Wahlbeteiligung war mau, aber nicht dramatisch schlecht

Denn auch sie müssen ihren Unterstützerkreis nun erweitern. Immerhin rund 15 Prozent der Mitglieder stimmten im ersten Wahlgang für das Duo Karl Lauterbach und Nina Scheer, die als einzige vehement ein GroKo-Aus gefordert hatten. Wenn Walter-Borjans und Esken ihre Positionen im Klimaschutz und zu einer Umverteilung zwischen Reich und Arm wirklich so unerschrocken verhandeln wollen, wie sie sagen, dann wird das nur außerhalb der GroKo möglich sein. Dazu aber müssten sie sich dann auch schleunigst offen bekennen. Zumal ihre Bewerbung vom No-Groko-Lager in Nordrhein-Westfalen und von den Jusos unterstützt wird – sicher nicht ohne Hintergedanken.

Was alle SPD-Mitglieder über das Bündnis mit der Union denken, kann man am Ergebnis der ersten Abstimmung allerdings nicht ablesen: 63,2 Prozent der Stimmen entfielen auf Kandidaten, die sich nicht eindeutig von der großen Koalition distanziert hatten. Doch der Moment der Entscheidung rückt näher: In den kommenden Wochen steht zunächst die Halbzeitbilanz der Koalition an, dann die Vorbereitungen des SPD-Parteitags, auf dem über die Zukunft des Bündnisses mit der Union entschieden werden soll.

Das könnte auch die Wahlteiligung in der Stichwahl nochmal erhöhen, die dieses Mal eher gering ausfiel: Nur jeder zweite Sozialdemokrat stimmte ab. Von einem Fest der innerparteilichen Demokratie kann man da kaum reden. Und doch war die Beteiligung nicht so dramatisch schlecht, wie es zwischenzeitlich behauptet wurde. Auch die Grünen kamen bei ihren Mitgliederentscheiden über Spitzenjobs bislang meist auf ähnlich geringe Wahlbeteiligungswerte. Und als die SPD 1993 erstmals ihre Mitglieder um den SPD-Vorsitz entscheiden ließ, gaben ebenfalls nur 59 Prozent der Genossen ihre Stimme ab.

Der Sieger hieß Rudolf Scharping, er schaffte es übrigens nie, die nötige Autorität in der Partei zu gewinnen. So ist es gut möglich, dass die SPD auch am 30. November, wenn die Stichwahl ausgezählt ist, wieder keine Klarheit für sich gefunden hat. Oder dann komplett zerrissen ist.