Jugendlich und frisch – so präsentiert sich das Bewerberduo Michael Roth und Christina Kampmann. Mit 35 Jahren wurde Kampmann Ministerin für Familie, Frauen und Kultur im Kabinett von SPD-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft in NRW. Aus ihrer anderthalbjährigen Amtszeit sind zwar keine politischen Coups übermittelt, aber seitdem gilt sie auch in Berlin als Nachwuchsreserve. Seit die SPD in Düsseldorf in der Opposition ist, ist Kampmann einfache Landtagsabgeordnete mit Schwerpunkt Digitalisierung und Europa. Kampmann wuchs auf einem Biobauernhof auf, will Ökologie und Soziales versöhnen. Zur SPD kam Kampmann, weil es sie traurig gemacht habe, "wie viel Armut es vor meiner eigenen Haustür gibt". Als Parteivorsitzende will sie künftig Sitze im Parteivorstand an Kommunalpolitiker verlosen und monatliche "Zuhör"-Stunden im ganzen Land veranstalten. Statt Schulden abzubauen soll der Bund mehr investieren, fordert sie. Gemeinsam mit ihrem Mitstreiter Michael Roth will sie eine weltoffene Partei und eine humane Flüchtlingspolitik. Die SPD solle als eine linke Volkspartei erkennbar sein, mit Sozialismus kann aber Kampmann wenig anfangen. Über die große Koalition will Kampmann die Mitglieder entscheiden lassen.