Etwa 15 vermummte Personen haben eine Gaststätte in Eisenach angegriffen und dabei sechs Gäste leicht verletzt. Der Polizeiinspektion Eisenach zufolge schlugen die unbekannten Angreifer in der Nacht zu Samstag auf die Menschen ein und beschädigten die Einrichtung der Kneipe. Die Täter seien geflüchtet.

Bei der Gaststätte handelt es sich um die Kneipe "Bull's Eye". Die Webseiten "Rechtes Land" und "Thüringen Rechtsaußen", die Informationen über die rechte Szene sammeln, ordnen das Lokal dem rechten Umfeld zu. Die Polizei Eisenach bestätigt diese Informationen nicht.

2014 versammelte sich die Eisenacher NPD im "Bull's Eye". Auf Facebook liken mehrere Personen die Seite der Gaststätte, die auf ihrem persönlichen Profil rechte bis rechtsradikale Beiträge veröffentlicht haben. Twitter-Nutzerinnen und -Nutzer bezeichnen die Angreifer als "linksgrünes Antifa-Pack" und "vermummte Verbrecher". Ein Polizeisprecher verwies auf laufende Ermittlungen und wollte keine Aussagen über ein mögliches politisches Motiv machen.

AfD-Laster brennt aus

Ebenfalls in Thüringen ist am frühen Samstagmorgen ein Lkw der AfD ausgebrannt. Die Partei nutzte das Fahrzeug für ihren Wahlkampf. Der Laster war auf einem Hof in Reinsdorf im Kyffhäuserkreis abgestellt. Dem AfD-Landesverband zufolge handelt es sich um das Grundstück eines Parteimitglieds. Nach Polizeiangaben entstand ein Sachschaden von mindestens 80.000 Euro.

Der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke sagte, er habe "keine Zweifel", dass es sich um eine politisch motivierte Tat handelt. Eine Sprecherin der Landespolizeiinspektion Nordhausen sagt dagegen, dass "in alle Richtungen ermittelt" werde. Man wolle ein politisches Motiv nicht ausschließen, habe aber bislang keine konkreten Hinweise.

In Thüringen wird am 27. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Aktuelle Umfragen sehen die AfD bei 20 bis 24 Prozent. Damit wäre sie drittstärkste Kraft hinter Linken und CDU.