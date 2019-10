Es war in München, in einem riesigen, grauen Gebäudeklotz am Stiglmaierplatz, als mir das Land, das meine Heimat ist, auf eine verstörende Art nahe kam, so konkret, so direkt, so ungeschützt, wie ich es zuvor noch nicht verspürt hatte. Im Saal A 101 des Justizzentrums wurde dem Kern der Terrorgruppe, die sich Nationalsozialistischer Untergrund nannte, der Prozess gemacht. Angeklagt waren eine Frau und vier Männer aus Ostdeutschland, die meisten von ihnen stammten aus Jena. Aus Thüringen.

Die Richter, die Nebenkläger, Anwälte, Besucher und Journalisten kamen fast alle aus dem Westen, wohin Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos in der Regel mit dem Wohnmobil reisten, wenn sie morden wollten. In München hatten sie zwei Menschen getötet, den Griechen Theodoros Boulgarides und den türkischstämmigen Gemüsehändler Habil Kiliç. Weil die Stadt damit Tatort war und weil das örtliche Oberlandesgericht erfahren in Großprozessen schien, hatte die Karlsruher Bundesanwaltschaft die Anklage hier eingereicht.

An 373 Verhandlungstagen wurden zehn Morde und 43 Mordversuche verhandelt, an vielleicht 100 Tagen habe ich für die Zeitungen der Thüringer Mediengruppe berichtet. Ich war dabei, als der Vater des in Kassel ermordeten Halit Yozgat weinte und schrie. Als Aberhunderte Tatortfotos mit Blutspuren, Einschusslöchern und Austrittswunden gezeigt wurden. Als Polizisten, Verfassungsschützer und Beamte auftraten, die alles richtig gemacht haben wollten.



Hätte auch aus mir ein Neonazi werden können?

Ich war dabei, als die Mutter von Uwe Böhnhardt, eine Lehrerin, erzählte, wie ihr Jüngster immer die Schuhe aus- und seine Hausschuhe anzog, wenn er in die Plattenbauwohnung in Jena-Lobeda kam. Als der Angeklagte Carsten S. schilderte, wie er sich in einen jungen Mann verliebte, der ihm irgendwann die Zillertaler Türkenjäger vorspielte. Als ein Zeuge berichtete, wie man sich damals erst in dem schönen Biergarten am Saalewehr traf, bevor man auszog, um Zecken oder Ausländer zu verprügeln.

Martin Debes, 1971 in Jena geboren, im Thüringer Wald aufgewachsen, ist Chefreporter der "Thüringer Allgemeinen" in Erfurt und Autor bei ZEIT ONLINE.

Dies alles waren die Orte meiner Kindheit, meiner Jugend, meines Lebens. Ich war in derselben Stadt in die Schule gekommen, in der Beate Zschäpe in den Kindergarten ging. Und ich hatte in derselben Stadt studiert, in der Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos ihre ersten Bomben bauten und aus der sie 1998 flohen, um Terroristen zu werden.

Doch erst hier, im Jahr 2013, in München, drängte in mir die Frage nach oben, die ich bis dahin tief unten gehalten hatte: Was wäre passiert, wären meine Eltern nicht, als ich gerade Laufen lernte, aus dem Lobedaer Beton weggezogen? Würde ich, vielleicht, da unten im Saal etwas über Kameradenabende im Thüringer Heimatschutz stammeln? Hätte auch aus mir ein Neonazi werden können?

Ein Land der Extreme

Ich weiß es nicht. Was ich aber weiß: Die Widersprüche meiner Heimatstadt, der Stadt von Schiller, Zeiss, Abbe, der Stadt von Rassenlehre und NSU, der Stadt, in der in den 1990er-Jahren Aufbau und Absturz einen besonders starken Kontrast bildeten, sind die Widersprüche meines Heimatlandes, das sehr Verschiedenes gleichzeitig sein kann, kulturvoll und provinziell, gastfreundlich und fremdenfeindlich, weltoffen und verschlossen. Thüringen ist, trotz seiner Beschaulichkeit und des tatsächlich allgegenwärtigen Bratwurstdufts, ein Land der Extreme, das so viele vormalige Residenzen wie einstige Außenstellen von Konzentrationslagern besitzt, in dem sich das Bauhaus gründete und kurz darauf die erste Regierung mit NSDAP-Beteiligung gebildet wurde, in dem Bach seine erste Fuge komponierte und die Öfen für Auschwitz gebaut wurden.

Womöglich liegt es auch an diesen Widersprüchen, dass die Polarisierung der Republik, die sich in ihrem Osten besonders stark zeigt, in Thüringen einen zusätzlichen Schärfegrad erhält. Am 27. Oktober steht hier der einzige linke Ministerpräsident Deutschlands dem Anführer des völkischen "Flügels" der AfD gegenüber. Bodo Ramelow ist kein Kommunist, ja vielleicht noch nicht einmal ein Sozialist, sondern ein Sozialdemokrat, der vor 20 Jahren aus Trotz in die PDS eintrat und, in der Regel, ziemlich pragmatische Politik macht. Aber er, der überzeugte Protestant und Träger des Israel Jacobson Preises, ist Spitzenkandidat einer Partei, die im Bund für den Ausstieg aus der Nato und Enteignungen steht und in Teilen ein problematisches Verhältnis zu Israel besitzt.

Björn Höcke hat sich auf vielen Demonstrationen, in seiner infamen Dresdner Rede und seinem völkisch-verquasten Buch als der Extremist zu erkennen gegeben, der er schon war, als er noch Sport und Geschichte in Bad Sooden-Allendorf lehrte. Sogar das Landgericht im südthüringischen Meiningen stellte zuletzt in einem Urteil amtlich fest, dass Höcke getrost als Faschist bezeichnet werden dürfe, da er selbst dafür ausreichende Argumente geliefert habe.

Und trotzdem wird für seine Partei, wie schon bei der Bundestagswahl vor zwei Jahren, vielleicht ein Viertel der Thüringer Wähler stimmen – und nicht wenige davon wohl auch deshalb. Wie die Umfragen zeigen, entsteht gerade vor der Landtagswahl dieselbe Dynamik, die schon in Sachsen und Brandenburg zu beobachten war. Im Kampf einer alarmierten Gesellschaft gegen eine zersetzende und hetzende AfD legt die Partei zu, die den Ministerpräsidenten stellt.