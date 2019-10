Thüringens CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring hat nach der Landtagswahl eine Zusammenarbeit mit den Linken und Ministerpräsident Bodo Ramelow nicht ausgeschlossen. Die CDU wolle Verantwortung übernehmen, sagte er im Interview mit dem ARD-Morgenmagazin (Interview im Stream ab 8:15 Uhr).



In Thüringen gebe es erstmals keine Mitte mehr, das sei neu in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. "Aber das heißt nicht, dass wir uns in die Ecke stellen können, sondern wir müssen Verantwortung übernehmen, damit das Land weiter vorankommen kann." Was das heiße, müsse man nun ausloten. "Mir sind stabile Verhältnisse wichtiger für das Land, als dass es nur um parteipolitische Interessen geht." Es brauche Mut zur Entscheidungsfreude und es müsse Schluss sein mit Streitereien.



Dem Sender MDR sagte der Konservative, er schließe "keine Gespräche mit denen aus, die auf dem Boden der Verfassung in Thüringen stehen und das Land gemeinsam voranbringen wollen. Ich tue mich überhaupt nicht schwer, dass wir für uns eine Entscheidung treffen werden."

Mohring sagte weiter, über den richtigen Weg fürs Land werde vor Ort entschieden und nicht in den Parteizentralen. "Ich brauche nicht Berlin, um zu wissen, was für Thüringen nützlich ist", sagte er. Berlin sei "nicht sonderlich nützlich" gewesen im Vorfeld der Wahl. "Deswegen ist die Entscheidung, die wir für die Zukunft des Landes Thüringen treffen müssen, auch keine Frage, die in Berlin beantwortet wird, sondern die beantworten wir alleine in Thüringen."

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hatte zuvor eine Zusammenarbeit der CDU mit der Linkspartei oder der AfD kategorisch ausgeschlossen. "Unser Wort gilt nach den Wahlen genauso, wie wir es vor den Wahlen gesagt haben", sagte er. "Es wird keine Koalition der CDU mit der Linkspartei oder der AfD geben."

Die Linke von Ministerpräsident Bodo Ramelow kommt laut dem vorläufigen amtlichen Ergebniss auf 31 Prozent. Allerdings verlor Ramelows rot-rot-grüne Landesregierung ihre Mehrheit. Die CDU musste schwere Verluste hinnehmen, sie kam mit einem Minus von mehr als zehn Punkten nur noch auf 21,8 Prozent. Ramelow will zwar eine neue Regierung bilden, hat aber wegen der Schwäche seiner Partner nun keine Mehrheit mehr. Jenseits der AfD ist eine Regierungsbildung nur möglich, wenn Union oder FDP mit den Linken kooperieren – und sich entweder an einer Koalition beteiligen oder eine Minderheitsregierung dulden.