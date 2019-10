Nach der Landtagswahl in Thüringen steht eine schwierige Regierungsbildung bevor. Trotz eines Rekordergebnisses von 31 Prozent der Linken, reicht es nicht wie bisher zu einer Koalition mit der SPD und den Grünen. Koalitionen im künftigen Landtag könnten nur unter Einbeziehung entweder der Linkspartei oder der AfD auf eine Mehrheit kommen. Die AfD wurde mit 23,4 Prozent zweitstärkste Kraft. Die CDU, die zuvor seit 1990 stets die meisten Stimmen bekommen hatte, stürzte mit 21,8 Prozent auf ihr schlechtestes Ergebnis.

Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sagte im ZDF: "Die Wählerinnen und Wähler haben Vertrauen zu meiner Kraft, auch die zukünftige Regierung zügig bilden zu können. Und ich habe natürlich die Absicht, mich sehr schnell im Parlament zur Wahl zu stellen." Auf die Frage, ob die CDU in der Pflicht stehe, mit der Linken bei der Regierungsbildung zusammenzuarbeiten, sagte Ramelow: "Alle Demokraten müssen in der Lage sein, miteinander zu sprechen."

Trotz Bedenken aus der Bundespartei hält auch der Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch, eine Koalition aus Linkspartei und CDU in Thüringen für möglich. "Es ist meine Position, dass es aufgrund schwerwiegender Differenzen mit der CDU keine Zusammenarbeit geben kann", sagte Bartsch im Interview mit der Zeitung Welt. "Aber es ist nun mal so: Auf der Landesebene entscheiden diejenigen, die einen Wahlerfolg erreicht haben und eine Koalition bilden können." Bartsch sagte, auch für Ramelow wäre eine Koalition mit der CDU zwar "nicht die erstrebenswerteste Koalition". Er betonte aber, dass die Bundesparteien sich in dieser Frage zurückhalten sollten."

CDU und FDP lehnen Koalition mit Linken ab

Der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Volker Bouffier lehnte ein Bündnis mit der Linkspartei strikt ab. "Ich bleibe bei meiner Haltung: Keine Koalition mit den Linken", sagte Hessens Ministerpräsident den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Auch CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak bekräftigte: "Unser Wort gilt nach den Wahlen genau wie wir es vor den Wahlen gesagt haben: Es wird keine Koalition der CDU mit der Linkspartei oder der AfD geben."

CDU-Spitzenkandidat in Thüringen, Mike Mohring, sagte, das Fehlen von Mehrheiten in der Mitte verlange nach neuen Antworten. "Zunächst heißt es, klug zu überlegen, was ist für unser Land wichtig, und wie können wir unsere Demokratie stabilisieren." Bislang hatte er ein Bündnis mit der Linken ausgeschlossen.

FDP-Chef Christian Lindner sprach angesichts des knappen Wiedereinzugs seiner Partei in einen ostdeutschen Landtag von einem "tollen Erfolg". Er erteilte einer Koalition mit der Linken jedoch eine klare Absage. "Für die FDP ist eine Zusammenarbeit mit Linker und AfD ausgeschlossen, weil beide Parteien die Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung in Deutschland verändern wollen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.



Der Generalsekretär der Thüringer FDP, Robert-Martin Montag, sagte zu einer möglichen Koalition mit Rot-Rot-Grün: "Wer unsere Positionen kennt, der weiß, dass wir reden werden. Aber vom Stand jetzt, ist eine Zusammenarbeit mit der Linken schwer vorstellbar."

Grüne und SPD rufen zur Kooperation der Demokraten auf

Der Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Anton Hofreiter, rief alle demokratischen Parteien auf, eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei nicht auszuschließen. Der linke Ministerpräsident und Wahlsieger Bodo Ramelow könne nicht mit der "rechtsextremen AfD" gleichgesetzt werden, sagte Hofreiter den Funke-Zeitungen. "Es wird jetzt schwierig. Aber am Ende sind jetzt alle Demokraten gefordert, das Votum der Wählerinnen und Wähler anzunehmen."

Grünen-Chef Robert Habeck sagte, Thüringen stehe nun vor "kompliziertesten" Verhandlungen. "In einer Phase, wo sich die Demokratie neu sortiert, können wir Ausschließeritis eigentlich nicht gebrauchen." Alle demokratischen Parteien müssten miteinander gesprächsfähig sein.

SPD-Spitzenkandidat Wolfgang Tiefensee wertete das Wahlergebnis als enttäuschend für seine Partei. "Wir hatten uns mehr gewünscht", sagte er in der ARD. "Entscheidend ist, dass wir eine stabile Regierung bekommen." Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sagte in der ARD, das Ergebnis sei "natürlich nicht schön". Die SPD müsse nun ihre Verantwortung wahrnehmen und prüfen, was möglich sei und was nicht.

AfD hält Linke-Regierung für abgewählt

AfD-Spitzenkandidat Höcke sagte zu den Zugewinnen seiner Partei: "Das ist ein klares Zeichen der Thüringer: So geht es nicht weiter." Die AfD sei auf dem Weg zur gesamtdeutschen Volkspartei. "Fakt ist, die Regierung Ramelow ist abgewählt, und das ist gut für Thüringen." AfD-Bundesparteichef Jörg Meuthen verwies darauf, dass die Volksparteien insgesamt nur 30 Prozent in Thüringen erreicht hätten. "Wir erleben hier die ehemaligen Volksparteien im Niedergang", sagte er im ZDF.

Der AfD-Bundesvorsitzende Alexander Gauland sagte mit Blick auf die innerparteiliche Konstellation: "Herr Höcke rückt die Partei nicht nach rechts. Herr Höcke ist die Mitte der Partei." Seine Partei wolle nun "staatspolitische Verantwortung tragen", sagte er im Sender Phoenix. Gauland bot der CDU an, mit ihr zu koalieren, wenn Mohring "den Mumm" dazu hätte. Koalitionen mit der AfD schlossen jedoch alle Parteien aus.

Kritik am Ergebnis der AfD

Die ehemalige Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, zeigte sich entsetzt über das Abschneiden der AfD. "Dass eine Partei wie die sogenannte Alternative für Deutschland auf Landesebene ein solches Ergebnis einfahren kann, zeigt, dass in unserem politischen System etwas grundlegend aus den Fugen geraten ist", erklärte sie. "Wo eine solche Partei Erfolge feiert, da gibt es ein Problem."

Auch das Internationale Auschwitz Komitee mahnte angesichts der Wahlergebnisse. "Für Überlebende der deutschen Konzentrationslager ist diese massive Zunahme der Stimmen für die AfD in Thüringen ein erneutes Signal des Schreckens, das eine weitere Verfestigung rechtsextremer Grundeinstellungen und Tendenzen in Deutschland befürchten lässt", teilte Vizepräsident Christoph Heubner mit.

Aus der Thüringer Wirtschaft wurden umgehend Forderungen nach einer Minderheitsregierung unter Ramelow laut. "Ich appelliere an die Vernunft der Hauptakteure: Ministerpräsident Bodo Ramelow muss jetzt eine Minderheitsregierung bilden, bei der die wirtschaftliche Entwicklung Thüringens als Maßstab der Zusammenarbeit dient", sagte der Landesvorsitzende des Verbandes "Die Familienunternehmer", Colette Boos-John, der Nachrichtenagentur Reuters. "Hierfür muss sich die Linke auf die CDU und die FDP zubewegen."