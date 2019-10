Die Linke von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat die Wahl für sich entschieden. Laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis kommt die Partei auf ein neues Rekordergebnis – 31,0 Prozent. Das entspricht rund 343.000 Stimmen. Sie ist damit zum ersten Mal die stärkste Kraft in einem Bundesland.



Die Wählerbeteiligung war so hoch wie seit 25 Jahren nicht mehr, sie lag bei etwa 65 Prozent. Das sind etwa zwölf Prozentpunkte mehr als noch vor fünf Jahren. 242.000 bisherige Nichtwähler sind diesmal wieder wählen gegangen.

Viele von ihnen haben die Linke gewählt: Die Partei konnte 60.000 frühere Nichtwähler mobilisieren. Zudem konnte sie der CDU 27.000 Wählerstimmen abgewinnen. Das geht aus einer Analyse der Wählerwanderung von Infratest dimap hervor. Auch ihren Koalitionspartnern nahm die Partei Stimmen weg: 27.000 der SPD und 12.000 den Grünen.

Noch mehr als Die Linke profitierte die AfD von der hohen Wahlbeteiligung. Sie kommt auf insgesamt 259.000 Stimmen. Dabei mobilisierte sie rund 81.000 Nichtwähler. Auch nahm sie allen anderen bisher im Landtag vertretenen Parteien Stimmen weg: die meisten davon der CDU (37.000) und der Linken (18.000). Auch stimmten 8.000 Wähler, die zuvor ihre Stimme der SPD gegeben hatten, für die AfD.

Die CDU verlor nicht nur an die AfD Stimmen, sondern auch an Die Linke (27.000) und an die Grünen (6.000). Die Christdemokraten mobilisierten 46.000 Nichtwähler. Die SPD überzeugte 21.000 bisherige Nichtwähler. Die Sozialdemokraten verloren allerdings auch an Linke, CDU und AfD. Die Grünen erhielten die meisten Stimmen von der CDU (6.000). Zudem mobilisierten sie 6.000 Nichtwähler. Die FDP gewinnt 13.000 Stimmen von der CDU.

Die meisten Erstwähler haben die Linkspartei (10.000) und an zweiter Stelle die AfD (7.000) gewählt.

Methodik Wäherwanderungen Methodik Das Wanderungsmodell von infratest dimap berücksichtigt Befragungsergebnisse zur aktuellen und früheren Wahlentscheidung und schätzt Wählerwanderungsströme zwischen den Parteien bzw. "Haltequoten" für die identische Parteiwahl. Zusätzlich nimmt es Änderungen in der Wählerzusammensetzung infolge aktueller und früherer Nichtwahl sowie aufgrund von Generations- und Ortswechseln (Erstwähler versus verstorbene Wähler beziehungsweise zugezogene versus weggezogene Wähler) auf.

Für jede Partei wird ein Stromkonto mit den Gewinnen und Verlusten zwischen den Parteien, dem Wechselspiel zwischen Wahlteilnahme und Wahlenthaltung und dem Generations- bzw. Ortswechsel berechnet. Die Annahmen über Größenordnung und Wahlverhalten dieser Gruppen beruhen auf repräsentativen Wahl- und Bevölkerungsstatistiken, Vorwahlbefragungen, den Nachwahlbefragungen sowie dem amtlichen Wahlergebnis. Zentrale Ergebnisse sind die geschätzten Salden für den Austausch zwischen den Parteien sowie mit dem Nichtwählerlager.

In der Wählerwanderung werden absolute Zahlen verwendet, um Relationen besser zu verdeutlichen. Bei der Interpretation ist zu berücksichtigen, dass 1.000 Wahlberechtigte deutlich weniger als ein Promille aller Wahlberechtigten darstellen. Die Einzelströme werden gerundet, sodass sich in den Randsummen Differenzen zum amtlichen Ergebnis ergeben können.