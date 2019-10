Als Bodo Ramelow in Thüringen im Herbst 2014 zum ersten und bisher immer noch einzigen linken Ministerpräsidenten in Deutschland gewählt wurde, waren die Erwartungen groß, bei Anhängern wie Gegnern. Die einen erhofften sich eine linksmoralische Wende in dem Land, das bis dahin 24 Jahre von der CDU regiert worden war. Die anderen standen vieltausendfach mit Kerzen auf dem Erfurter Domplatz und befürchteten die Wiederauferstehung des SED-Sozialismus in den Farben der Bundesrepublik.

Doch nach fünf Jahren lässt sich eine ähnlich unaufgeregte Bilanz ziehen wie der Ministerpräsident selbst es tat. Seine Regierung, so sagte er es bereits vor mehr als einem Jahr in einem besonders ehrlichen Moment, habe das Land "ordentlich verwaltet". Die linken Parteitagsansprachen, in denen lauter progressive und sozial gerechte Errungenschaften aufgezählt werden, gehören in dieselbe Kategorie wie das oppositionelle Untergangsgerede von CDU und AfD. In beiden Fällen handelt es sich um Propaganda.

Zuerst einmal: Thüringen steht gut da, zumindest im Vergleich mit den anderen ostdeutschen Ländern. Im Bildungsmonitor der eher Linke-fernen Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft liegt es trotz eines hohen Unterrichtsausfalls auf Platz drei hinter Sachsen und Bayern. Zudem hat das Land im Ostvergleich die wenigsten Arbeitslosen, sogar weniger noch als Nordrhein-Westfalen, das Saarland oder Hamburg. Nur beim Wirtschaftswachstum ist Thüringen mit 0,6 Prozent zwischenzeitlich etwas abgefallen.

Der abstrakte Begriff demographischer Wandel

Anders formuliert: Dem kleinsten Freistaat Deutschlands geht es in den meisten Bereichen nicht schlechter als vor fünf Jahren, als die CDU die Macht abgeben musste – aber eben auch nicht besser. Für die einzige Ausnahme kann die Regierung wenig: Das Land nahm in dieser Wahlperiode dank der stabilen, bundesweiten Hochkonjunktur so viel Geld ein wie noch nie, und dies trotz sinkender Zuschüsse aus dem Solidarpakt, der in diesem Jahr ausläuft. In der Folge konnte Rot-Rot-Grün die jährlichen Ausgaben um mehr als 20 Prozent steigern und trotzdem Altschulden in Höhe von einer Milliarde Euro abbauen.

Auch die Probleme, die Thüringen unter der Regierung Ramelow plagen, ordnen sich in das ein, was aus den anderen ostdeutschen Ländern zu hören ist. Es fehlt an Eigenkapital, Wertschöpfung und Forschungsressourcen. Und es fehlt, das ist eine etwas neuere Entwicklung, an Lehrern, Polizistinnen, Landärztinnen, Lehrlingen, Fachkräften sowie überhaupt an Menschen im arbeitsfähigen Alter. Obwohl immer weniger Thüringer abwandern, gibt es zu wenige junge Familien – und damit zu wenige Kinder. Der abstrakte Begriff demografischer Wandel bedeutet in der Realität, dass in 20 Jahren nur noch gut 1,8 Millionen Menschen im Land leben werden, etwa 300.000 weniger als aktuell. Dann wird jeder dritte Einwohner älter als 65 Jahre alt sein.

Neue Ideen, um diesem Trend entgegenzuwirken, kamen auch Rot-Rot-Grün nicht. Immerhin kümmerte sich der Ministerpräsident persönlich darum, Auszubildende im vormaligen DDR-Partnerland Vietnam für Thüringer Unternehmen anzuwerben. Auch dies trug dazu bei, dass inzwischen der Großteil des Beschäftigungszuwachses von Ausländern getragen wird. Auf der anderen Seite funktionierte sein Versuch, die Flüchtlingskrise in ein Ausbildungs- und Arbeitsbeschaffungsprogramm umzuwidmen, nur sehr eingeschränkt. Wegen fehlender Sprachkenntnisse und Bildungsabschlüsse kamen bislang nur wenige der etwa 25.000 in Thüringen lebenden Geflüchteten auf dem ersten Arbeitsmarkt unter.

Rot-Rot-Grün gab sich, wie es der Programmatik der Regierungsparteien entspricht, von Anfang an gastfreundlich. Ramelow stand gemeinsam mit führenden Koalitionsvertretern sogar im Herbst 2015 in Saalfelder Bahnhof am Gleis, um den ersten Zug mit den syrischen Flüchtlingen aus Österreich zu begrüßen. Doch was danach kam, überraschte auch die einzige deutsche Linksregierung. Schnell waren die Aufnahmeheime überfüllt, die Zustände darin wurden unerträglich. Es kam zu Randalen und Übergriffen. Als sich die Lage etwas beruhigt hatte, versuchte es Rot-Rot-Grün mit liberalen Integrationsplänen, großzügigen Arbeitsmarktprogrammen und dezentraler Unterbringung. Zudem setzte die Landesregierung bei abgelehnten Antragstellern auf die freiwillige Ausreise. Dennoch wurden aus Thüringen Jahr für Jahr Hunderte Menschen abgeschoben, im Durchschnitt waren es kaum weniger als aus den anderen Ländern.