Der Spitzenkandidat der Grünen im Thüringer Landtagswahlkampf, Dirk Adams, ist offenbar von Rechtsextremisten bedroht worden. Das Schreiben sei am vergangenen Freitag per E-Mail in seinem Wahlkreisbüro in Nordhausen eingegangen, sagte Adams der Deutschen Presse-Agentur. Er habe sie an das Landeskriminalamt weitergeleitet. Das Landeskriminalamt war für Auskünfte zunächst nicht erreichbar.

Am Wochenende hatte bereits der CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring eine neuerliche Morddrohung gegen ihn öffentlich gemacht, ebenfalls offensichtlich aus der rechtsextremen Szene. Absender ist ein sogenanntes Staatsstreichorchester, das schon seit Längerem aktiv ist. Nach Angaben von Ermittlern geht es um mehrere Hundert Drohmails. In dem Komplex ermittelt die Berliner Staatsanwaltschaft.

Mohring veröffentlichte auch ein Foto der E-Mail bei Twitter und schrieb: "Wir dürfen keinen Platz lassen für Hass, für Gewalt, für Aggressionen, für Morddrohungen." Auch andere Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am kommenden Sonntag würden bedroht. Nach Angaben von Mohring hätten die Verfasser gefordert, dass er bis Sonntagmittag um zwölf Uhr seinen Wahlkampf einstellen solle. "Wenn ich das nicht tue, dann wollen sie mich abstechen, so wie die Oberbürgermeisterin von Köln Henriette Reker, oder gar eine Autobombe zünden."



Bereits Ende September hatte Mohring eine Morddrohung erhalten. Der Absender der Postkarte nahm damals nach CDU-Angaben indirekt Bezug auf den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. In dem Drohschreiben hieß es demnach, Mohring sei die Nummer zwei, die demnächst einen "Kopfschuss" erhalte.



Adams: Drohung nicht ernst genommen

Der CDU-Politiker Lübcke war in der Nacht zum 2. Juni auf seinem Grundstück im nordhessischen Wolfhagen-Istha aus nächster Nähe erschossen worden. Die Ermittler gehen von einem rechtsextremen Hintergrund der Tat aus. Kölns Oberbürgermeisterin Reker (parteilos), auf die sich die aktuelle Drohung bezieht, war im Oktober 2015 kurz vor ihrer Wahl von einem Rechtsextremisten angegriffen worden. Er stach ihr mit einem Messer in den Hals.

Die Mail an Adams, die der dpa vorliegt, ähnelt in Inhalt und Wortwahl dem Schreiben an Mohring. Adams sagte, er habe die Drohung nicht ernst genommen, da sie "so krude geschrieben" gewesen sei. Sie sei seiner Meinung nach auch mit der Bedrohung von Grünenchef Robert Habeck in der vergangenen Woche nicht vergleichbar.



Der Vorsitzende der Grünen, Robert Habeck, hatte nach Angaben seiner Partei vor einer Wahlkampfveranstaltung in Bleicherode ebenfalls eine Morddrohung in einem sozialen Netzwerk erhalten. Sie war von Adams in einem Kommentar entdeckt worden. Die Polizei hatte deshalb am Freitag die Wohnung eines 27-jährigen Verdächtigen aus Nordthüringen durchsucht.



In Thüringen wird am 27. Oktober ein neuer Landtag gewählt.