Erstmals wurde bei einer Landtagswahl die Linkspartei stärkste Kraft. Die AfD verdoppelte ihr Ergebnis – was die Koalitionsbildung nun zu einer großen Herausforderung macht. Und die Parteien der Mitte haben keine Mehrheit mehr. Welche Wähler aber waren es genau, die die Linke und AfD so stark machten? Welche Themen gaben für sie am Ende den Ausschlag? Die Nachwahlbefragungen liefern Antworten.



Wie in ganz Deutschland überwiegen auch in Thüringen die Wählerinnen und Wähler über 60 Jahren – sie stellen die größte aller Wählergruppen. Und die Senioren wählten mit 40 Prozent links. Die AfD hingegen war in keiner Altersgruppe schwächer: Sie erhielt 16 Prozent der Stimmen von Über-60-Jährigen. Bei allen jüngeren Wählern war sie stärkste Kraft, insofern verhinderten die vielen Stimmen der Senioren einen Wahlsieg der AfD.

Unterdessen haben es die Grünen und die Liberalen vor allem der jungen Generation zu verdanken, dass sie am Ende doch knapp den Einzug in den Landtag erreichten: Die Unter-30-Jährigen wählten zweistellig grün, auch die FDP erlangte hier ein gutes Ergebnis. Doch die Jungen wählten eben auch mehrheitlich rechts: Die AfD wurde in dieser Altersgruppe knapp vor der Linken stärkste Kraft.



Hätten nur die Männer abgestimmt, wäre die AfD eventuell sogar stärkste Kraft geworden. Die Nachwahlbefragungen zeigen: Bei den Männern waren sowohl AfD als auch Linkspartei ähnlich stark. Bei den Wählerinnen hingegen landete die AfD nur auf dem dritten Platz – und zwar mit deutlichem Abstand zu CDU und Linkspartei.

Der Wahlerfolg der Linken wäre ohne Ramelow nicht denkbar gewesen. Der Ministerpräsident hat äußerst hohe Beliebtheitswerte: 73 Prozent der Thüringer bewerten seine Arbeit positiv. Selbst bei 70 Prozent der CDU- und FDP-Anhänger schneidet Ramelow gut ab.



In vielen Analysen vergangener Wahlen wurde der Erfolg der AfD vor allem auf die sogenannten Protestwähler zurückgeführt. Auf Thüringen trifft das aber wohl nur bedingt zu. In den Nachwahlumfragen gaben fast 70 Prozent der AfD-Wähler an, dass sie die Partei wegen ihrer politischen Forderungen unterstützen würden.

Die entscheidenden Themen für die Wählerinnen und Wähler an den politischen Rändern waren Bildung und Migration. Die AfD wurde vor allem wegen ihrer Haltung zu Ausländern und Migranten gewählt. Die Linke wird in Bildungsfragen als besonders kompetent gesehen.



Egal, ob in ländlichen Gemeinden, großen oder kleinen Städten: Die Linkspartei hat überall dazugewonnen. Und das obwohl Ministerpräsident Ramelow eine Gebietsreform durchsetzen wollte und damit am Widerstand der Kommunen krachend scheiterte. Es war eines der wichtigsten Projekte von Rot-Rot-Grün, Ramelows Innenminister musste nach dem Scheitern der Reform zurücktreten. Der Linkspartei hat das bei den Wählerinnen und Wählern auf dem Land dennoch nicht geschadet. Die AfD konnte hingegen vor allem in schrumpfenden Wahlkreisen gewinnen und Nichtwähler mobilisieren.