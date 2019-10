Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagt, dass Mieter nun eine Atempause bekämen. Der Immobilienverband IVD dagegen spricht von "sozialistischer Wohnungsbaupolitik". Er kritisiert, Investitionen in Modernisierungen und dringend nötiger Wohnungsbau würden so lahmgelegt. Der größte Berliner Vermieter Deutsche Wohnen sieht den Mietspiegel als "Frontalangriff", die Aktie des Konzern brach im Sommer bereits stark ein, als ein erster Entwurf des Mietengesetzes an die Medien durchgestochen wurde. Auch am Montag gaben die Aktien der Deutsche Wohnen, die besonders viele Wohnungen in der Hauptstadt hat, um bis zu 4,5 Prozent nach, bei den Konkurrenten Vonovia und Ado Properties war es rund ein Prozent.

Kritik kommt aber auch aus dem Handwerk. So befürchtet die Initiative Faires Wohnen, in der Handwerksbetriebe, Verbände und Vereinigungen organisiert sind, dass Berlin in den kommenden Jahren bis zu 30.000 Fachkräfte verlieren könnte, weil Wohnungsunternehmen auf Sanierungen und Neubauten verzichten könnten. Auch die Industrie- und Handelskammer Berlin teilt diese Befürchtungen der Initiative und sagt, das Gesetz sei vor allem ein "Investitionsdeckel". Ähnlich äußerte sich der Präsident des Deutschen Städtetags, Burkhard Jung. Er befürchtet, dass ein Mietendeckel nötige Investitionen in Wohnungen ausbremsen könne.

Der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen bezeichnete den Mietendeckel als "Schlag ins Gesicht für die gemeinwohlorientierte Wohnungswirtschaft". Der Verband vertritt die Interessen von privaten, öffentlichen und genossenschaftlichen Wohnungsunternehmen in Berlin und Brandenburg. Seine Mitglieder bewirtschaften rund 1,1 Millionen Wohnungen.

Der Berliner Mieterverein nannte die Einigung hingegen "historisch", forderte aber weitere Nachbesserungen.