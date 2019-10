Die Stadt Zwickau will den abgesägten Gedenkbaum für das erste Mordopfer der rechtsextremen Terrorzelle NSU, Enver Şimşek, ersetzen. Unbekannte hatten die Eiche in der vergangenen Woche abgesägt. Nach Angaben der Stadt ist weiterhin geplant, Gedenkbäume für alle Opfer des NSU, also neun weitere Menschen, zu pflanzen. Dafür will die Stadt ein Spendenkonto einrichten. "Wir lassen uns nicht unterkriegen", sagte Oberbürgermeisterin Pia Findeiß (SPD).

Die Eiche für Şimşek war Anfang September gepflanzt worden. Nachdem sie abgesägt wurde, stellte die Stadt eine Holzbank mit einer Inschrift zum Gedenken an die NSU-Opfer auf. Auch diese wurde nur anderthalb Tage später schwer beschädigt. Die Taten hatten deutschlandweit Empörung hervorgerufen. Seit Bekanntwerden des Vorfalls wurden an der Stelle in einem Park zahlreiche Blumen gepflanzt und niedergelegt. Am Montagmittag erinnerten etwa 120 Menschen mit einer Schweigeminute an Şimşek.



Die Terrorgruppe NSU hatte jahrelang unerkannt in Zwickau gelebt. Die Rechtsextremisten Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos hatten den türkischen Blumenhändler Şimşek im September 2000 in Nürnberg erschossen. Der Mord an dem Familienvater war der Auftakt der Mordserie der Terrorzelle mit insgesamt zehn Toten. Unter den Opfern waren neun Menschen mit Migrationshintergrund und eine deutsche Polizistin.



Zschäpe war als einzige Überlebende der Zelle Mitte 2018 wegen zehnfachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Für schuldig befunden wurde sie zudem wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und schwerer Brandstiftung. Das Gericht stellte außerdem die besondere Schwere ihrer Schuld fest. Böhnhardt und Mundlos hatten sich nach einem Banküberfall im November 2011 in Eisenach selbst getötet.