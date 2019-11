Das CSU-Präsidium hat den Kompromiss von Union und SPD zur Grundrente einstimmig bestätigt. Wie Parteichef Markus Söder per Twitter miteilte, sei der Kompromiss "fair und ausgewogen". Für die CSU sei die umfassende Einkommensprüfung wichtig, schrieb Söder. Außerdem werde die Wirtschaft in gleicher Weise gestärkt. Die Große Koalition "hat damit einen großen Schritt in Richtung Zukunft gemacht".

Am Sonntag hatten die Spitzen von SPD und Union stundenlang an dem Kompromiss zur Grundrente verhandelt. Damit sollen Rentnerinnen und Renter ab 2021 einen Zuschlag bekommen, die 35 Beitragsjahre haben und deren Beitragsleistung unter 80 Prozent, aber über 30 Prozent des Durchschnittseinkommens liegt. Geplant ist eine umfassende Einkommensprüfung.

Grundrente Was wurde beschlossen? Die Grundrente ist ein Zuschlag auf die Rentenansprüche von Geringverdienern, die 35 Beitragsjahre durch Arbeit, Kindererziehung oder Pflege aufweisen. Die große Koalition will vermeiden, dass Menschen die Grundrente erhalten, obwohl ihr Auskommen durch andere Einnahmequellen gesichert ist. Bis zu einem monatlichen Einkommen von 1.250 Euro für Alleinstehende und 1.950 Euro für Paare wird die Grundrente in voller Höhe gezahlt. Damit eine Verbesserung durch die Grundrente nicht durch eine Kürzung des Wohngeldes aufgehoben wird, wird ein Freibetrag im Volumen von 80 MIllionen Euro eingeführt. Die Kosten der Grundrente sowie für die Freibeträge in der Grundsicherung und beim Wohngeld sollen aus Steuern und ohne Beitragserhöhung in der Rentenversicherung finanziert werden. Quelle: Reuters

Lange war umstritten, ob die Leistung an eine Bedürftigkeitsprüfung geknüpft werden soll. Der Kompromiss sieht nun eine Einkommensprüfung vor, bei der das Vermögen nicht betrachtet wird. Dabei gilt ein Freibtrag von 1.250 Euro für Alleinstehende und 1.950 Euro für Paare.

Die CDU-Chefin rechnet mit einem Ja zum Koalitionskompromiss: Annegret Kramp-Karrenbauer sagte in der ARD, "ich glaube, dass wir ihn in der Partei durchsetzen". Präsidium und Bundesvorstand beraten am Montag.