Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will erstmals das ehemalige NS-Vernichtungslager Auschwitz besuchen. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, habe die Kanzlerin eine Einladung der Stiftung Auschwitz-Birkenau akzeptiert und nehme am 6. Dezember an einem Festakt zum zehnten Jahrestag dieser teil. Der Zeitung zufolge will Merkel während ihres Aufenthalts sowohl das ehemalige Stammlager Auschwitz als auch das Lager Birkenau besichtigen.

Merkel ist erst die dritte deutsche Regierungschefin, die das frühere KZ besucht. Unter ihren Vorgängern waren nur Helmut Schmidt (SPD) und Helmut Kohl (CDU) während ihrer Kanzlerschaften in Auschwitz.

Die Kanzlerin besuchte während ihrer Amtszeit bisher viermal die Holocaust-Gedenkstätte Jad Vaschem in Jerusalem. Sie erklärte die historische Verantwortung und die Sicherheit Israels zu einem Teil der deutschen Staatsräson. 2009 begleitete Merkel Barack Obama nach Buchenwald, an dessen Befreiung ein Großonkel des US-Präsidenten beteiligt gewesen war. 2013 besichtigte sie das ehemalige Lager Dachau.

Auschwitz-Birkenau war im Zweiten Weltkrieg im damals von Hitler-Deutschland besetzten Polen das größte Vernichtungslager der Nazis. Etwa 1,1 Millionen Menschen wurden dort ermordet, die meisten waren Juden. Auch 80.000 nicht jüdische Polen, 25.000 Sinti und Roma sowie 20.000 sowjetische Soldaten wurden in dem Lager ermordet.

Die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz durch sowjetische Truppen jährt sich am 27. Januar zum 75. Mal. Zu den Feierlichkeiten hat sich allerdings bereits Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier angesagt. Die Süddeutsche Zeitung spekulierte deshalb, dass die Zeit für einen Auschwitz-Besuch von Merkel drängt, weil ungewiss sei, wie lange sie noch im Amt bleibt. Vor allem aber gebe es nur noch wenige Überlebende, die der Kanzlerin ihre Erlebnisse persönlich berichten könnten.

Die Gründung der Stiftung Auschwitz-Birkenau im Jahr 2009 geht auf eine Initiative des ehemaligen polnischen Außenministers und ehemaligen Auschwitz-Häftlings Władysław Bartoszewski zurück. Er ist 2015 im Alter von 93 Jahren gestorben.