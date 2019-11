Die österreichische Europa-Abgeordnete Karoline Edtstadler (ÖVP) hat den deutschen Sicherheitsbehörden schwere Versäumnisse im Zusammenhang mit dem Angriff auf eine Synagoge in Halle vorgeworfen. "Ein solches Versagen der Behörden macht mich fassungslos", sagte Edtstadler in einem Interview mit der Welt. Die 38-Jährige ist designierte Vorsitzende einer fraktionsübergreifenden Arbeitsgruppe gegen Antisemitismus im EU-Parlament.

Die ehemalige Wiener Innenstaatssekretärin kritisierte unter anderem die mangelnden Sicherheitsvorkehrungen vor der Synagoge. Ein solcher Anschlag wäre ihrer Ansicht nach in Österreich nicht möglich gewesen. "Eine Synagoge an einem jüdischen Feiertag nicht zu sichern, wäre bei uns undenkbar. Das wäre grob fahrlässig", sagte Edtstadler.

Die konservative Politikerin verwies auch auf ihre frühere Tätigkeit als Mitglied der Regierung von Bundeskanzler Sebastian Kurz: "Als ehemalige Staatssekretärin im Bundesinnenministerium kann ich Ihnen versichern, dass wir in Österreich mit den jüdischen Einrichtungen permanent in Kontakt stehen." Die Gefährdungseinschätzungen würden regelmäßig überprüft, um schnell reagieren zu können, wenn es erforderlich sei, so Edtstadler.

Im Oktober hatte ein schwer bewaffneter Mann versucht, während der Feierlichkeiten zum jüdischen Feiertag Jom Kippur in eine Synagoge in Halle einzudringen. Als er damit scheiterte, erschoss er zuerst eine zufällig vorbeikommende Frau und dann einen Mann in einem naheliegenden Dönerladen. Der 27-jährige Täter sitzt in Untersuchungshaft. Er hat die Tat gestanden und ein antisemitisches und rechtsextremes Motiv eingeräumt.

Mehrere Politikerinnen und jüdische Organisationen hatten nach dem Attentat schwere Vorwürfe gegen die Polizei erhoben, da die Synagoge am höchsten jüdischen Feiertag nicht gesichert war. Auch generell waren Kritik am unzureichenden Schutz von Synagogen in Deutschland und Versäumnisse beim Kampf gegen Rechtsterrorismus laut geworden.