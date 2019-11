Die Bürgermeisterin der Gemeinde Arnsdorf in Sachsen will nach Anfeindungen ihr Amt aufgeben. Martina Angermann (SPD) habe am Donnerstagabend in einer Gemeinderatssitzung ihre vorzeitige Versetzung in den Ruhestand beantragt, sagte eine Verwaltungsmitarbeiterin der Gemeinde. Bis der Antrag bewilligt sei, bleibe Angermann noch Bürgermeisterin. Die SPD-Politikerin sei seit Februar krankgeschrieben.

Zuvor hatte die sächsische SPD Attacken gegen die Bürgermeisterin verurteilt. "Seit Monaten wird sie verbal attackiert, bedroht und versucht, sie durch eine Anzeige einzuschüchtern. Sie soll schlicht fertiggemacht werden", teilte SPD-Landesgeneralsekretär Henning Homann mit. "Wir dürfen nicht zulassen, dass rechte Kampagnen unsere demokratischen Werte und den Zusammenhalt infrage stellen. So etwas darf nicht passieren", forderte er.

2016 hat ein Vorfall in der Gemeinde für Aufsehen gesorgt. Vier Männer haben damals einen psychisch kranken Geflüchteten aus dem Irak mit Kabelbindern an einen Baum gefesselt. Sie haben ihr Verhalten als Notwehr dargestellt, angeblich soll der Iraker eine Kassiererin eines Supermarktes bedroht haben. Ermittlungen gegen ihn waren mangels Beweisen eingestellt worden. Die Politikerin hat die Tat der vier Männer wiederholt verurteilt.