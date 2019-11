Nach vier Wahlniederlagen in nicht mal einem Jahr wird die CDU nervös. Konservative wie Friedrich Merz greifen die Kanzlerin an, die Parteichefin wirkt geschwächt. Die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch, die an der Akademie für Politische Bildung Tutzing lehrt, spricht über den Niedergang der CDU.



ZEIT ONLINE: Frau Münch, warum kommt die CDU seit mehr als einem Jahr einfach nicht aus dem Negativstrudel heraus und verliert Wahl um Wahl?

Ursula Münch: Es gibt mehrere Faktoren, aber sicher spielen immer noch die unbewältigten Folgen der Flüchtlingskrise eine Rolle. Diejenigen, die die Flüchtlingspolitik des Jahres 2015 sehr kritisch sehen – was man ja durchaus nachvollziehen kann –, die hadern nach wie vor. Auch wenn das Thema vordergründig bei den Landtagswahlen keine Rolle mehr gespielt hat, schlummert es überall. Es ist die Wahrnehmung, dass da Grundsätze von CDU-Programmatik verletzt wurden. Und solange Angela Merkel Bundeskanzlerin ist, wird sich daran nichts ändern. Annegret Kramp-Karrenbauer hat zwar versucht, den Konflikt zu befrieden, aber das ist ihr nicht vollständig gelungen.

ZEIT ONLINE: Hat Friedrich Merz also recht damit, die Kanzlerin für die Wahlniederlagen verantwortlich zu machen?

Münch: Er hat mit manchen Punkten seiner Kritik recht, aber nicht mit der Art, wie aggressiv er das jetzt vorbringt. Der Mann ist verärgert, er ist enttäuscht, er weiß, dass, wenn er noch eine Chance haben möchte, es relativ schnell geschehen muss.

Der Resonanzboden der AfD

ZEIT ONLINE: Aber der Streit über 2015 ist doch eine undankbare Rückwärtsbewältigung. Anders als beispielsweise die Agendapolitik der SPD ist das ja nichts, was man im Nachhinein groß korrigieren könnte.

Prof. Dr. Ursula Münch Ursula Münch ist seit 2011 Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing. Davor war sie Professorin für Politikwissenschaft an der Universität der Bundeswehr München und am Geschwister-Scholl-Institut der Ludwig-Maximilians-Universität.

Münch: Das stimmt. Und zugleich ist die Hoffnung, die CDU könne Wählerstimmen zurückgewinnen, wenn sie rechter wird, vergebens. Die Leute wählen die AfD inzwischen dafür, was sie im Unterschied zur CDU und CSU bietet: einen Resonanzboden für fast schon rassistisches, zumindest aber rechtspopulistisches Denken. Die CDU kriegt diesen Teil der Wählerschaft, der Lust am Extremen hat, nicht mehr zurück. Egal, wie ihre Flüchtlingspolitik ausschaut.

ZEIT ONLINE: Was kann die CDU also tun? Derzeit versucht die Partei ja zum Beispiel mit Papieren zur Sozialen Marktwirtschaft wieder in die Offensive zu kommen und damit ein anderes konservatives Kernthema zu bespielen.

Münch: Das ist ein wichtiges Thema. Die Soziale Marktwirtschaft in Zeiten des digitalen Umbruchs, in Zeiten eines absehbaren Einbrechens dessen, was das bundesdeutsche Erfolgsmodell mit ausgemacht hat: einer starken Automobil- und Zuliefererindustrie und eines starken Mittelstands. Ganz zentral ist natürlich auch die Frage der Infrastruktur mit Blick auf die unterschiedlichen Chancen von Stadt und Land.



ZEIT ONLINE: Woher kommt es, dass das Bedürfnis nach konservativen Köpfen offenbar wieder so groß ist? Das zeigt ja zumindest die große Resonanz auf Äußerungen von Christdemokraten wie Kuban, Linnemann, Spahn und Merz.

Münch: Das hat es immer schon gegeben, das Konservative gehört zur Gründungsgeschichte der CDU. Nur das Besondere an CDU und CSU war, dass sie dieser Begrifflichkeit in ihrem Namen gerecht geworden sind: Sie sind eine Union, eine Sammelbewegung. Denn neben den Konservativen gab es immer auch Soziale und Liberale in der CDU. Und deshalb kam es immer schon zum Widerstreit zwischen Traditionalisten und Erneuerern. Nur kann die CDU die Zeit nicht mehr zurückdrehen. Friedrich Merz möchte wohl, dass sich nicht nur die Partei zurückentwickelt, sondern mit ihr auch die Gesellschaft. Aber man kriegt die Achtziger- und Neunzigerjahre nicht mehr zurück. Wenn die CDU da nicht mit der Zeit gegangen wäre, dann wäre sie noch früher weg vom Fenster gewesen. Ein einfaches Rückwärts kann die Antwort nicht sein. Dennoch muss die CDU gleichzeitig erkennen, dass es diese Nachfrage gibt, etwa in Form der besonders konservativen Werteunion.

Kann die CDU noch Volkspartei bleiben?

ZEIT ONLINE: Funktionieren denn solche Sammlungsbewegungen überhaupt noch im immer ausdifferenzierteren Parteiensystem? Die CDU verliert nach allen Seiten, an die AfD, an die Grünen in Thüringen sogar an die Linkspartei.

Münch: Das Parteiensystem hat sich massiv verändert. Das fing in den Achtzigerjahren nach der Gründung der Grünen an, es hat sich verändert durch die Wiedervereinigung und die Gründung der gesamtdeutschen Linken. Und beschleunigt hat sich der Prozess noch mal durch den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel. Das Erfolgsrezept des alten bundesdeutschen Parteiensystems war eine starke Stammwählerschaft. Heute haben es die Parteien mit einer Wählerschaft zu tun, die bei sich bei Umfragen teilweise nicht mal mehr daran erinnert, wie sie bei der letzten Wahl gestimmt hat. Das wäre in den Siebzigerjahren undenkbar gewesen. Unter diesen Bedingungen können Volksparteien nicht einfach so weitermachen wie bisher.

"Das ist ein großer Vorteil für die AfD"

ZEIT ONLINE: Hat die CDU noch die Chance, Volkspartei zu bleiben?

Münch: Ein ganz großer Vorzug von CDU und CSU ist ihre breite Verwurzelung im vorpolitischen Raum, also im Alltagsleben, in Traditionen, Gewohnheiten und Vereinen. Im Osten hat es das nie so gegeben, deshalb bröckelt es hier stärker. Aber auch in Westdeutschland ist das ein auslaufendes Modell. Die Wählerschaft der CDU ist überaltert, die Mitgliedschaft auch. Eine breite gesellschaftliche Basis ist ein Geschenk auf Zeit. Zudem ist die Frage: Wo beginnt eine Volkspartei? Die Zeiten von 40-Prozent-Ergebnissen sind sicher vorbei. Wir werden es über kurz oder lang mit der Konstellation zu tun haben, dass wir drei starke Parteien haben, die sich um die 20 Prozent bewegen und dann noch kleinere Parteien.



ZEIT ONLINE: Dadurch wird Mehrheitsfindung in Parlamenten schwerer, die Koalitionen werden größer, bunter und ideologisch inkonsistent, was man etwa an den Kenia-Koalitionen in drei ostdeutschen Ländern sieht.

Münch: Das Schizophrene daran ist, dass die Wählerinnen und Wähler erprobungs- und risikofreudiger geworden sind beim eigenen Wahlverhalten. Gleichzeitig werden aber Erwartungen an die repräsentative Demokratie und an die Parteien gerichtet, die diese unter den gegeben Verhältnissen nicht mehr einlösen können. Man erwartet handlungs- und mehrheitsfähige Regierungen. Die Parteien sollen unterscheidbar sein – und doch zwingen die Wähler sie in solche Koalitionen hinein, wo natürlich Unterscheidbarkeit leidet. Letztlich fällt es nur noch der Opposition leicht, sich zu definieren. Das ist ein großer Vorteil für die AfD. Sie ist erkennbar, sie ist unterscheidbar und muss gleichzeitig nichts unter Beweis stellen. Sie sonnt sich in diesem klaren Profil und das ist verheerend.



ZEIT ONLINE: Würde das Profil der CDU noch weiter verwässern, wenn sie jetzt eine Kooperation mit der Linkspartei in Thüringen einginge?

Münch: Wenn Thüringen eine Insel wäre, würde ich sagen, natürlich könnt ihr mit denen koalieren. Aber Thüringen ist keine Insel und solche Entscheidungen färben ab. Natürlich ist Bodo Ramelow kein Linksextremist, sondern ein Sozialdemokrat. Aber wir können ihn und die Thüringer Linke nicht mit der gesamten Linken gleichsetzen. Der CDU würde damit das Argument aus der Hand geschlagen, mit dem sie gegen Rot-Rot-Grün auf Bundesebene wirbt. Ich glaube aber ohnehin nicht, dass es zu einer Koalition kommen wird. Ich vermute, es wird auf irgendeine Form der Duldung hinauslaufen.



ZEIT ONLINE: Der Preis, den die CDU gerade im Osten zahlt, um die AfD von der Macht fernzuhalten, ist hoch …



Münch: Aus der CDU in Sachsen-Anhalt, die dort in einer Kenia-Koalition regiert, hört man immer wieder Grummeln. Da sagen die CDUler, warum sollten wir mit den Sozialdemokraten und den Grünen regieren, die wir nicht ausstehen können, warum müssen wir mit denen so schwierige Kompromisse suchen, wo es doch eine Partei im Landtag gäbe, mit der das alles viel einfacher wäre. Das ist eine Belastung für die CDU. Die Frage ist, wie lange sie das noch durchhalten kann. Bis vor ein paar Wochen hätte ich noch gesagt, die CDU könnte versuchen, die AfD unter Druck zu setzen und sagen: "Wir koalieren, wenn ihr euch vom rechten Flügel lossagt." Aber die Wahlen etwa in Thüringen zeigen, dass das schlechterdings nicht möglich ist.