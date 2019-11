So ein Parteitag ist ja immer ein großes Geflecht verschiedenster Interessen. Und weil es in der Führung der CDU zuletzt ein wenig rumpelte, wurde der 32. Parteitag der Christdemokraten in Leipzig mit großem Interesse erwartet. Wird Annegret Kamp-Karrenbauer die Delegierten hinter sich bringen? Wie viel Druck macht Friedrich Merz? Und wie wird Kanzlerin Angela Merkel den ersten Parteitag begehen, bei dem sie nicht Vorsitzende der Partei ist? Und was macht eigentlich Philipp Amthor? Unser Fotograf Marcus Glahn hat sich hinter den Kulissen und vor dem Waffelstand ein wenig umgeschaut.