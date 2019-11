Mit Blick auf die Personaldebatten in der CDU nach der Niederlage bei der Landtagswahl in Thüringen hat der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier seine Partei zu Geschlossenheit aufgefordert. Ein ordentlicher Umgang miteinander sei eine wichtige Voraussetzung, um erfolgreich zu sein, sagte Bouffier am Rande des hessischen Landesparteitags in Flörsheim.

Die Personaldebatte auf Bundesebene halte er derzeit für "völlig überflüssig". Der stellvertretende Parteivorsitzende mahnte, der Umgang miteinander bestimme auch das Außenbild einer Partei. Es sei vereinbart, die Frage der Kanzlerkandidatur im Herbst 2020 zu entscheiden.

Auch Niedersachsens CDU-Chef und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann rief seine Partei zur Besonnenheit auf. "Wie die große Mehrheit der Menschen in unserem Land erwarte ich, dass wir uns mehr um die Gestaltung der Zukunft unseres Landes kümmern. Die wirtschaftliche Lage wird unzweifelhaft schwieriger. Die öffentlichen Streitereien der SPD und innerhalb der GroKo sollten Mahnung genug sein, wie es nicht geht", sagte er der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung.

Bei der Landtagswahl in Thüringen am vergangenen Wochenende war die CDU auf 21,8 Prozent abgestürzt und damit auf dem dritten Platz hinter Linkspartei und AfD gelandet. Dies führte unter anderem an Kritik an Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer sowie Bundeskanzlerin Angela Merkel. So stellte der Vorsitzende der Jungen Union (JU), Tilman Kuban, offen die Führungsfrage. Auch Friedrich Merz äußerte Kritik – insbesondere an der Politik der Bundeskanzlerin.

Mehrere Unionsabgeordnete um den CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hingegen verteidigten Merkel und Kramp-Karrenbauer in einem offenen Brief. Auch Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner und der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther forderten ein Ende der Personaldebatten.