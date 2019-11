In Hamburg verhindern linke Aktivisten, dass der Wirtschaftsprofessor Bernd Lucke seine Vorlesung wieder aufnimmt; der AfD-Gründer, der seine Partei 2015 wegen ihres Abdriftens in die extreme Rechte verließ, wird als "Nazischwein" verunglimpft und handgreiflich am Reden gehindert. In Göttingen verhindern "antifaschistische" Gesinnungsgenossen eine Lesung des früheren Bundesinnen- und Verteidigungsministers Thomas de Maizière. Ähnliche Vorfälle der Meinungszensur häufen sich im Lande. Angriffe auf umstrittene Professoren untergraben den wissenschaftlichen Diskurs. Denk- und Sprechverbote nehmen überhand.

Der Bundespräsident hat dazu das Nötige gesagt: Was man gewiss nicht brauche, seien aggressive Gesprächsverhinderungen, Einschüchterung und Angriffe. "Niemand muss schweigen, wenn ihm etwas nicht gefällt. Aber andere zum Schweigen zu bringen, nur weil sie das eigene Weltbild irritieren, ist nicht akzeptabel."

Solch klaren Worte hätte man sich in Hamburg gern gleich von den Verantwortlichen gewünscht, der Bildungssenatorin Katharina Fegebank und dem Universitätspräsidenten Dieter Lenzen. Zunächst gaben sie die hanebüchene Erklärung ab, diese Art von "diskursiver Auseinandersetzung" – Pöbeleien und Handgreiflichkeiten also – müsse die Universität aushalten; wozu Susanne Gaschke in der Welt zu Recht anmerkte, was in Hamburg passiert, sei das Gegenteil von Diskurs, nämlich dessen Verhinderung durch eine radikale Minderheit fest entschlossener Störer.



Fegebank und Lenzen rückten erst nach einem öffentlichen Aufschrei von ihrem hasenfüßigen Statement ab. Die Senatorin verurteilte die Vorfälle nun "auf das Allerschärfste" und forderte: "Wir müssen wieder streiten lernen." Lenzen jedoch, dessen Universität Politiker in bürokratischer Willkür reden lässt oder ihnen Auftritte untersagt, zog sich auf die seltsame Vorstellung einer politisch keimfreien Hochschule zurück: "Politische, weltanschauliche oder religiöse Meinungen haben im Wissenschaftssystem keinen Anspruch darauf, artikuliert zu werden." Im Wissenschaftssystem vielleicht nicht, aber sollte sich in der Universität die gesellschaftliche Wirklichkeit und die politische Streitszene tatsächlich nicht spiegeln dürfen? Dass der universitäre Raum kein Hort demokratischer Meinungsfreiheit sein soll, ist eine mehr als absonderliche Vorstellung.

Die Vorgänger des Unipräsidenten waren da weniger "beamtisch" (Lenzens Wortschöpfung), will sagen: weniger zimperlich. Er sollte sich vielleicht einmal das Protokoll oder die Filmaufnahmen der Publikumsdiskussion vom 24. November 1967 ansehen. Im Audimax diskutierten damals Ralf Dahrendorf, Rudolf Augstein, Harry Ristock und Daniel Cohn-Bendit über die aufgeregte Lage nach der Erschießung des Berliner Studenten Benno Ohnesorg und über den Muff von 1.000 Jahren unter den Talaren. Zu jener Zeit wurde diskutiert, heute wird die Diskussion von den Asta-Aktivisten verweigert – und der Universitätspräsident hält Meinungsfreiheit für parteipolitische Funktionalisierung. Welch Kleingeistigkeit!

Im Jahre 2019 wird unsere Demokratie von rechten Faschisten gefährdet, die vor Hass und Hetze, ja selbst vor Mord und Morddrohungen nicht zurückscheuen. Auf der anderen Seite treiben die Nachfolger jener Aktivisten ihr Unwesen, die Jürgen Habermas 1967 "linke Faschisten" nannte. Sie glauben sich im Besitz der absoluten Wahrheit. "Moralisch sind wir im Recht", ließen sich die selbst ernannten Hamburger Meinungszensoren vernehmen. Sie bemühen die Moral dafür, ihr antidemokratisches Verhalten zu rechtfertigen.

Sie sind nicht die einzigen, die Politik lieber auf der Moralebene als auf der Sachebene betreiben. Von Greta Thunberg bis zu Extinction Rebellion rufen sie zur Panik auf, statt sich an Max Webers Definition des politischen Handelns zu orientieren. "Politik", sagte er, sei "ein starkes, langsames Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich". Vom Rausch der Gesinnungsethik schrieb der Heidelberger Soziologe; ihr stellte er die Verantwortungsethik entgegen. Alle sterile Aufgeregtheit war ihm zuwider. Den reinen Gesinnungsethiker hielt er für unaufrichtig, da er dazu neige, für alles eine moralische Legitimation zu konstruieren.

Ein halbes Jahrhundert nach Weber, im Jahr 1977, griff der unvergessene Atomphysiker und Philosoph Carl Friedrich von Weizsäcker das Thema auf. In einem Aufsatz über die Moralisierung der Politik schrieb er: "In unserer Zeit findet eine Politisierung der Menschheit statt. Nie zuvor hat sich ein so großer Prozentsatz der Menschen um Politik gekümmert. Dies ist ein Aspekt der Demokratisierung der Politik. Dieser Vorgang führt zugleich zu einer Moralisierung der Politik. Politik wird weniger als das Spiel der Großen, als Geschäft der Fachleute, als Schicksal betrachtet, sondern als Thema moralisch beurteilter Entscheidungen, zu denen jeder aufgefordert ist. Ob die Politik dadurch moralischer wird, kann man bezweifeln. Sicher wird sie moralisierender. Die Moralisierung der Politik ist ein Beispiel für die Ambivalenz des Fortschritts."

Mir drängt sich hier eine klare Schlussfolgerung auf: Entmoralisieren und enthysterisieren wir die Politik wieder. Überlassen wir sie nicht den Fanatikern, den Intoleranten auf der Linken wie auf der Rechten. Lassen wir die Meinungsfreiheit nicht einengen durch die Denk- und Sprechverbote der Political Correctness oder durch beamtische Feigheit. Und kultivieren wir wieder den Streit in der Sache, die Arbeit an der Sache.