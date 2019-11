Linken-Chefin Katja Kipping sieht in der Wahl der neuen Vorsitzenden der Bundestagsfraktion "ein offenes Rennen". Die Entscheidung darüber werde ganz klar in der Fraktion getroffen, die Parteispitze halte sich entsprechend zurück, sagte sie dem RBB-Inforadio. Eine Auseinandersetzung zwischen Partei- und Fraktionsspitze sollte so vermieden werden. Egal, wer gewählt wird, wichtig sei, "dass wir danach gut zusammenarbeiten".

An diesem Mittag entscheidet die Linksfraktion über ihr künftiges Spitzenpersonal. Bei der Vorstandswahl tritt die bisherige Fraktionsvorsitzende Sahra Wagenknecht – wie im Frühjahr angekündigt – nicht mehr an. Ihr Co-Vorsitzender Dietmar Bartsch bewirbt sich um eine weitere Amtszeit und gilt als männlicher Part des künftigen Führungsduos als gesetzt.

Kipping will Favoritin nicht nennen

Auf Wagenknechts Position bewerben sich die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Caren Lay und die niedersächsische Abgeordnete Amira Mohamed Ali. Die Rechtsanwältin Ali sitzt seit 2017 für die Linke im Bundestag und wird dem linken Flügel der Partei zugerechnet, zu dem auch Wagenknecht gehört. Caren Lay hat bei der Linken seit 2006 bereits verschiedene Führungsfunktionen besetzt und ist seit zehn Jahren im Bundestag. In ihrem Bewerbungsschreiben für den Vorsitz verortet sich selbst in der Mitte ihrer Fraktion.



Welche der beiden Kandidatinnen das Rennen macht, ist tatsächlich ungewiss. Parteichef Bernd Riexinger hatte sich im Tagesspiegel für Lay ausgesprochen. Kipping indes will ihre Favoritin nicht öffentlich nennen. Im RBB sagte sie, es sei "eine Frage des Anstands und Respekts vor den Gremien, dass wir das zuerst der Fraktion persönlich sagen". Egal, wie es ausgehe, müssten die Abgeordneten der Partei "als geeinte Fraktion das Potential ausschöpfen".

Kipping begrüßte, dass Wagenknecht in der Fraktion bleibt. Es sei gut, dass eine solche "Vollblutpolitikerin" weiterhin die Linke vertrete und etwa "bei Reden und bei Talkshows glänzt", etwa wenn sie "Kapitalismuskritik und Finanzmarktpolitik ganz hervorragend auf den Punkt bringt". Dass es Konflikte mit Wagenknecht gegeben habe, räumte Kipping ein – "stellvertretend für viele in der Gesellschaft".

Wagenknecht schließt neue Bundestags-Kandidatur nicht aus

Tatsächlich war die Zeit mit Wagenknecht an der Fraktionsspitze geprägt von ständigen Meinungsverschiedenheiten zwischen ihr sowie Kipping und Riexinger. Insbesondere der Streit über die Flüchtlingspolitik hatte die beiden Seiten entzweit. So sieht Wagenknecht die Forderung "nach offenen Grenzen für alle" kritisch und ist der Ansicht, ihre Partei habe sich von ihrer eigentlichen Klientel entfernt. Diese Auseinandersetzungen und ein Burnout hatten Wagenknecht nach eigenen Angaben schließlich zum Rückzug von der Fraktionsspitze bewogen.

Einen Rückzug aus Politik und Öffentlichkeit plant sie allerdings nicht. Ihr Bundestagsmandat nimmt die 50-Jährige weiter wahr – und auch eine erneute Kandidatur für den Bundestag bei der nächsten Wahl kann sie sich nach eigenen Angaben zum aktuellen Zeitpunkt gut vorstellen. Viele Partei- und Fraktionsmitglieder hätten sie außerdem ausdrücklich gebeten, weiter öffentlich aufzutreten und ein Gesicht der Linken zu bleiben, sagte sie.