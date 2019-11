Die FDP hat in Thüringen die Fünfprozenthürde genommen, 73 Stimmen gaben letztendlich den Ausschlag. Die Liberalen sind also im Erfurter Landtag vertreten und ein wichtiger Gesprächspartner für andere Parteien. Sie wollen aber gar nicht mit allen reden, sagt Thomas L. Kemmerich, der Landesvorsitzende. Zumindest nicht, wenn es um eine Koalition geht.

ZEIT ONLINE: Herr Kemmerich, wie nehmen Sie die Diskussion um die Regierungsbildung in Thüringen wahr?

Thomas L. Kemmerich: Es wird schwierig, aus dem, was die Bürger gewählt haben, eine Mehrheitsregierung zu bilden. Denn nicht alles, was arithmetisch möglich ist, passt auch zusammen. Die FDP mit der AfD zum Beispiel. Oder mit der Linkspartei. Deshalb müssen wir über eine Minderheitsregierung nachdenken.

ZEIT ONLINE: Es ist wohl eher die Linke, die über eine Regierungsbildung nachdenken muss. Sie ist mit 31 Prozent die stärkste Kraft geworden.

Kemmerich: Die Selbstverständlichkeit, mit der die Linkspartei einen Regierungsauftrag ableitet, sehe ich nicht. Für mich wurde Rot-Rot-Grün klar abgewählt.



ZEIT ONLINE: Das Bündnis könnte aber weiterregieren – als Minderheitsregierung. Würde die FDP sich dann bei der Wahl des Ministerpräsidenten enthalten, um Bodo Ramelow ins Amt zu verhelfen?

Kemmerich: Wir werden Herrn Ramelow nicht ins Amt verhelfen. Im Übrigen glaube ich, dass er auch unabhängig von den Stimmen der FDP keine Mehrheit zustande bringt.

ZEIT ONLINE: Ein rot-rot-grün-gelbes Bündnis, das eine Mehrheit im Parlament hätte, schließen Sie also aus?

Kemmerich: Definitiv. Wir können nicht mit einer Partei regieren, die für den sogenannten demokratischen Sozialismus mit Enteignungen und Drangsalierungen steht, der schon als DDR gescheitert ist.

ZEIT ONLINE: Sie favorisieren eine "Koalition der Mitte" aus CDU, SPD, Grünen und FDP. Glauben Sie, dass Linke oder AfD diese Minderheitsregierung tolerieren würden?

Kemmerich: Ich würde nicht von einer Tolerierung sprechen. Das klingt so nach dem Magdeburger Modell – also der Unterstützung einer Minderheitsregierung durch eine Oppositionspartei. Solche festen Vertragsvereinbarungen sind meiner Meinung nach hinderlich. Wir müssen auf die Sachebene. In der Bildungspolitik waren wir uns beispielsweise auch mit der Linkspartei einig. Warum soll dann nicht eine Parlamentsmehrheit in dieser Frage Einigkeit erzielen?