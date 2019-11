CDU/CSU und SPD wollen Tabakwerbung in Deutschland laut einem Bericht vollständig verbieten. Wie die Bild am Sonntag unter Berufung auf ein Eckpunktepapier der Großen Koalition für ein Gesetz zum Tabakwerbeverbot berichtet, soll das Verbot zum 1. Januar 2022 in Kraft treten. Bisher ist Tabakwerbung in Deutschland wegen Gesundheitsrisiken in Radio und Fernsehen sowie in Zeitungen und Zeitschriften verboten, ein umfassendes Werbeverbot gibt es jedoch nicht.



Koalition will Werbung für E-Zigaretten einschränken

Dem Bericht zufolge plant die Bundesregierung außerdem, die Werbung für E-Zigaretten einzuschränken. Diese soll künftig nur noch an Litfaßsäulen oder Plakatwänden möglich sein. Ab dem 1. Januar 2021 soll außerdem ein Tabakwerbeverbot in Kinos in Kraft treten, jedoch nur bei Filmvorstellungen mit einer Altersfreigabe unter 18 Jahren. Auch die kostenlose Abgabe von Zigaretten, Tabak zum Selbstdrehen und Wasserpfeifentabak, etwa an Werbeständen von Tabakherstellern, soll ab dem 1. Januar 2021 nicht mehr erlaubt sein. In den USA sind 39 Menschen durch eine neue Lungenkrankheit durch den Konsum von E-Zigaretten gestorben.



Laut dem Bericht der Bild am Sonntag gibt es in der Unions-Fraktion jedoch bereits Kritik an dem Vorhaben. Der Thüringer Abgeordnete Albert Weiler (CDU) sagte der BamS: "Die CDU ist keine Verbotspartei".



Ein umfassendes Verbot von Plakatwerbung für Tabakwaren, nach dem Zigarettenwerbung auf Plakatwänden, Litfaßsäulen und im Kino verboten werden sollte, war in der vergangenen Legislaturperiode am Widerstand der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag gescheitert.



Ursprünglich hatte die Unionsfraktionsspitze einen neuen Verbotsplan auch aus einem Entwurf des aktuellen Koalitionsvertrags gestrichen. Zuletzt waren allerdings erneut entsprechende Forderungen laut geworden. So hatte sich unter anderem die Deutsche Krebshilfe für ein vollständiges Tabakwerbeverbot ausgesprochen, das auch für E-Zigaretten gelten soll. Auch die Grünen hatten einen Gesetzesentwurf für ein Außenwerbungsverbot für Tabak vorgelegt.