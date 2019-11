Als die Grünen vor 20 Jahren schon einmal zu einem Parteitag in Bielefeld zusammenkamen, mussten die Delegierten unter Polizeischutz in die Halle gebracht werden, ihre damalige Vorsitzende Claudia Roth bekam trotzdem einen Eimer Currywurstsauce über den Kopf geschüttet. Später platzte dann ein Farbbeutel an Joschka Fischers Ohr und verletzte sein Trommelfell.

Es waren harte Zeiten. Die Grünen waren ein Jahr zuvor zum ersten Mal in eine Bundesregierung eingetreten. In Bielefeld musste sie über den ersten Nachkriegseinsatz deutscher Soldaten entscheiden – und damit leben, dass die einstigen Verbündeten aus der Friedensbewegung als wütende Demonstranten vor der Halle standen.

In diesem Jahr ist zwar der Tagungsort derselbe. Ansonsten aber könnte die Stimmung beim Parteitag der Grünen kaum entgegengesetzter sein. Am Samstagnachmittag werden die beiden Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck mit jeweils über 90 Prozent im Amt bestätigt. Vor allem die 97,1 Prozent von Baerbock sind geradezu sensationell: Es ist das beste Ergebnis, das je ein Grünen-Vorsitzender oder eine Vorsitzende erhalten hat. Bisher galten 85 Prozent bei den Grünen schon als sehr gut. Anders als bei anderen Parteien werden hier nämlich auch Enthaltungen mitgezählt. Doch auch Habeck kann sein Ergebnis im Vergleich zu seiner ersten Wahl um neun Prozentpunkte steigern.



Baerbock ist der Liebling der Partei

Die beiden haben sich in den vergangenen eineinhalb Jahren zu einer Art Dreamteam der deutschen Politik entwickelt. Nach der Wahl stehen sie Arm in Arm auf der Bühne und schwenken ihre Blumensträußchen. Baerbock strahlt dann aber doch ein bisschen mehr. Schließlich ist nun klar: Habeck mag der Prominentere sein, der Liebling der Partei ist ganz eindeutig die Vorsitzende.

Dass Baerbock deutlich besser abschneidet, dürfte auch damit zu tun haben, dass sie eine hochemotionale, aber auch sehr gut vorbereitete Bewerbungsrede hält. Sie wirbt dafür, dass die Grünen Bündnispartner gerade auch unter den gesellschaftlichen Gruppen suchen, die nicht zur grünen Kernklientel gehören. Sie betont, dass die sozialökologische Transformation allen Menschen – nicht nur den Bessergestellten – zugutekommen müsse. Und immer wieder streichelt sie die Parteiseele: "Das Team sind nicht Robert und ich – das Team sind 94.000 Mitglieder", ruft sie den 800 Delegierten unter großem Beifall zu. Habecks Auftritt wirkt dagegen improvisierter, er braucht eine Weile um in die Gänge zu kommen.

Als ahnte er, was kommen würde, betont Habeck, wie gut Baerbock und er in der Vergangenheit zusammengearbeitet hätten. Es sei nicht angenehm, ständig miteinander verglichen zu werden. Doch der öffentliche Druck habe nur dazu geführt, dass sie immer stärker zusammengeschweißt worden seien. Die beiden werden nun beweisen müssen, dass das auch für das ungleiche Wahlergebnis gilt.

Im Dauerhoch

Dass die Zufriedenheit in der Partei mit beiden Vorsitzenden sehr hoch ist, war auch vor der Wahl schon klar. "Die vergangenen anderthalb Jahre waren die bislang beste Zeit in der Parteiengeschichte", sagt Bundesgeschäftsführer Michael Kellner. Seit Monaten liegen die Grünen in den Umfragen vor der SPD bei etwa 20 Prozent, bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen im vergangenen Jahr und bei der Europawahl in diesem Jahr haben sie Rekordergebnisse erzielt.



Hinzu kommen Wahlerfolge auf lokaler Ebene: In Bielefeld feiern die Grünen Belit Onay, den ersten grünen Bürgermeister der bisherigen SPD-Hochburg Hannover, und die 45-jährige Anna Krebschull, die erste grüne Landrätin Deutschlands, mit langanhaltendem Applaus. Krebschull hatte im Juni den Kreis Osnabrück erobert, der seit 1946 fest in der Hand der CDU war.

Wahlerfolge sind zudem nicht die einzige positive Entwicklung, die die Grünen zu bejubeln haben. Wenn man in Bielefeld durch die Halle läuft, trifft man auffällig viele junge Menschen, darunter auch viele Frauen. Seit 2017 sind die Grünen massiv gewachsen: Von 65.000 auf 94.000 Mitglieder. Der Frauenanteil liegt bei 40,5 Prozent, das Durchschnittsalter bei 49 Jahren – Werte, von denen CDU oder SPD (Durchschnittsalter 60 Jahre, Frauenanteil 32,6 respektive 26,3 Prozent) nur träumen können.

So viel Erfolg macht friedfertig. Der Parteitag in Bielefeld werde ein Kuscheltreffen, hieß es im Vorfeld. In gewisser Weise stimmt das. Selbst der streitbare baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der seiner Partei sonst gerne mal die Leviten liest, setzt diesmal nur positive Akzente. Baerbock und Habeck seien ein tolles Team, das nicht nur die richtigen Themen setze, sondern auch noch eine Sprache spreche, die verstanden werde, lobt er stattdessen.