Es gab eine Zeit, da waren die Grünen wie paralysiert von der Erfahrung, als Verbotspartei diffamiert zu werden. Im Bundestagswahlkampf 2013 hatten sie den eigentlich harmlosen Vorschlag gemacht, in öffentlichen Kantinen einen fleischfreien Tag pro Woche einzuführen. Daraufhin wurden die Grünen von allen Seiten als Verbotspartei geschmäht, als freudlose Spießer, die anderen vorschreiben wollten, wie sie zu leben hätten. Das hatte Folgen: In den Jahren danach agierte die Partei oft übervorsichtig.

Doch der Bundesparteitag der Grünen in Bielefeld zeigt nun: Das ist vorbei. Zwar haben sich die Grünen dort ausdrücklich zur Innovationskraft von Märkten bekannt. Doch: "Auch Märkte brauchen Regeln, das kann man auch Verbote nennen", rief die Parteivorsitzende Annalena Baerbock selbstbewusst den Delegierten zu. Sie bekam dafür viel Applaus.

In zwei großen Anträgen haben sich die Grünen bei ihrem Treffen damit beschäftigt, wie Ökonomie und Ökologie zusammengebracht werden können und wie eine Transformation der sozialen Marktwirtschaft in eine ökologisch-soziale möglich ist. Dabei setzen sie auf einen Dreiklang: Das erste Element ist staatliche Förderung. So sollen etwa Unternehmen bei der Umstellung auf ökologische Produktionsweisen unterstützt werden, auch in die öffentliche Infrastruktur wollen die Grünen massiv investieren. Um das nötige Geld dafür zusammenzubekommen, soll die Schuldenbremse gelockert werden. Das zweite Element ist die Steuerung über den Preis. Dafür schlagen die Grünen unter anderem vor, CO2 mit einem Einstiegspreis von 40 Euro pro Tonne zu besteuern, 2020 soll der Preis auf 60 Euro steigen.



Keine Angst mehr

Vielen Klimaschützern etwa von Fridays for Future wird das nicht reichen. Sie fordern 180 Euro pro Tonne. Doch wenn man sich das Klimapaket der Bundesregierung anschaut, in dem ein Einstiegspreis von 10 Euro festgelegt ist, wird deutlich, dass 40 Euro ein durchaus ambitioniertes Ziel ist, dessen politische Umsetzung zumindest in einer schwarz-grünen Koalition bereits eine Herausforderung wäre.

Drittens setzen die Grünen auf gesetzliche Vorgaben - im Zweifelsfall eben auch auf Verbote. So sollen zum Beispiel ab 2030 nur noch emissionsfreie Autos zugelassen werden. Beim Tierschutz wollen sie Mindeststandards vorschreiben. Hersteller wollen sie zu festen Einsatzquoten von recycelten Rohstoffen verpflichten – um nur einige Beispiele zu nennen.

Die Bereitsschaft zur staatlichen Regulierung gibt es aber auch in anderen Bereichen: So plädieren die Grünen für einen Mindestlohn von 12 Euro, auch Digitalkonzerne und Finanzmärkte wolen sie stärker regulieren.



Die Grünen wissen, dass sie sich damit angreifbar machen. Der politische Gegner wird die Gelegenheit bestimmt nutzen, um den Grünen erneut das Etikett "Verbotspartei" umzuhängen. Doch diese Argumentation geht ins Leere. Schließlich setzen auch CDU und CSU, die diesen Vorwurf vor allem äußern, auf vielen gesellschaftlichen Feldern massiv auf Verbote. Beim Klimaschutz aber soll nach dem Willen der Union alles über Anreize und neue Technologien erreicht werden.

Verbote sind effektiv

Doch wo es keine klaren Vorgaben gibt, haben Unternehmen eben auch keinen Anreiz, in neue, umweltfreundliche Technologien zu investieren. Darüber hinaus gilt: Manchmal ist ein Verbot einfach effektiver als eine Regulierung über den Preis. Die Grünen weisen zu Recht darauf hin, dass ja auch Blei in Benzin oder Asbest in Baustoffen einfach verboten wurden, statt zu versuchen, Unternehmen über eine Verteuerung davon abzuhalten, diese Stoffe einzusetzen.

Klimapolitik muss sich, wenn sie erfolgreich sein soll, unterschiedlicher Instrumente bedienen. Verbote sind sicher nichts, womit man Klimapolitik populär macht. Viel wichtiger ist es, dafür zu sorgen, dass Klimaschutz nicht automatisch zu Lasten der Schwächsten geht, und zu erklären, wie Klimaschutz zu einem Innovationsmotor für die Gesellschaft werden kann. Auch diese Elemente finden sich in den Beschlüssen der Grünen.

Dass die Grünen sich trauen, darüber hinaus aber auch für ordnungspolitische Maßnahmen zu werben, ist dennoch richtig. Denn auch wenn diese für einen wirksamen Klimaschutz nur ein Element sind, das nur eingesetzt werden sollte, wenn es keine bessere Möglichkeit gibt: Aus Angst vor Wählerinnen und Wählern darauf zu verzichten wäre irrational.