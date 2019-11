Die FDP hat kurz vor dem Spitzentreffen im Kanzleramt die große Koalition zu einem Neustart in der Frage nach der Grundrente aufgefordert. "Union und SPD sollten jetzt von diesem toten Pferd absteigen und ein neues, zielgenaues und durchfinanziertes Konzept mit Bedürftigkeitsprüfung gegen Altersarmut entwickeln", sagte Johannes Vogel, rentenpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, der Deutschen Presse-Agentur.

"Union und SPD müssen sich auf das Ziel besinnen: Wir haben ein Problem mit Altersarmut, das gelöst werden muss." Das könne die SPD-Grundrente aber nicht und sei unfair, so Vogel. "Wer weniger als 35 Jahre gearbeitet hat, auch in die Rentenkasse eingezahlt hat und von Altersarmut bedroht ist, geht leer aus."

Vogel verwies auf das von der FDP-Fraktion vorgelegte Konzept einer Basis-Rente: "Kern ist, 20 Prozent der Rentenansprüche in der Grundsicherung im Alter von der Anrechnung freizustellen." Zudem solle das Beantragen und Auszahlen unter dem Dach der Rentenversicherung zusammengeführt werden, damit der Gang zum Sozialamt entfalle. "Das wäre ein echter Beitrag zur Bekämpfung von Altersarmut."

Unterstützung für eine beschränkte Bedürftigkeitsprüfung

Unterdessen hat Grünen-Vorsitzender Robert Habeck sich im Streit um die Grundrente für eine beschränkte Bedürftigkeitsprüfung bei den Antragstellern ausgesprochen. "Sie sollen die Einkommensverhältnisse, wenn sie in einer Partnerschaft leben, kurz anzeigen, aber nicht die Vermögensverhältnisse aufdecken", sagte er im "Interview der Woche" des Deutschlandfunk. Ein solcher Kompromiss deute sich in der großen Koalition ja auch an.

"Wenn man hohe Einkommen hat, im Alter laufende Einkommen hat, dann macht es keinen Sinn, dann darauf noch Grundrente zu bezahlen", sagte Habeck. Eine strenge Bedürftigkeitsprüfung anhand der gesamten Vermögensverhältnisse lehnte er aber ab: "Dieses Sich-nackig-machen vor Sozialämtern ist einfach unattraktiv."



Merkel muss Grundrente zur Chefsache machen

Der Fraktionschef der Linken Dietmar Bartsch hat seine Forderungen in der Grundrenten-Frage direkt an Bundeskanzlerin Angela Merkel gerichtet. Er erwarte, dass die Kanzlerin "dieses Chaos mit ihrer Richtlinienkompetenz beendet". Der Deutschen Presse-Agentur sagte Bartsch: "Es kann nicht sein, dass der Koalitionsvertrag in einem so zentralen Punkt so lange nicht umgesetzt wird."

"Dieses parteipolitische Gezerre beschädigt den Glauben an die Handlungsfähigkeit von Politik.", so Bartsch. Die Menschen erwarteten zu Recht Lösungen, für die die Bundeskanzlerin die Hauptverantwortung trage.

Eine Spitzenrunde der großen Koalition will am Sonntag erneut über den Kompromiss zur Grundrente beraten. Der monatelange Streit zwischen Union und SPD dreht sich im Kern darum, ob es eine Bedürftigkeitsprüfung geben soll oder nicht. Die SPD will auf diese Prüfung verzichten, die Union beharrt darauf und verweist auf den Koalitionsvertrag, wo sie festgeschrieben ist. Zuletzt war durchgesickert, dass zwar auf das Streitwort "Bedürftigkeitsprüfung" verzichtet, aber "das zu versteuernde Einkommen" der Betroffenen für die Berechnung der Grundrente überprüft werden könnte.