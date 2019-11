Der Kompromiss der Großen Koalition zur Grundrente kommt zur Halbzeitbilanz von Union und SPD. Kommentatoren sehen ihn als Faktor, der die Zusammenarbeit beider Koalitionspartner stabilisieren dürfte, sehen aber auch Risiken.



Mit dem Grundrenten-Kompromiss habe die Große Koalition das größte Hindernis für ihren Fortbestand bis 2021 aus dem Weg geräumt, schreibt die Magdeburger Volksstimme. "Gewiss wird noch hier und da gezetert werden, zum Beispiel auf dem SPD-Parteitag Anfang Dezember. Doch woher soll ein großer Aufstand gegen weiteres schwarz-rotes Regieren kommen? Von einem Kevin Kühnert vielleicht, der vom Nachwuchs-Revoluzzer zum pflichtbewussten Genossen mutiert ist? Nein, da ist wenig zu erwarten." Die Einigung bedeute nicht zuletzt, dass das GroKo-freundliche SPD-Kandidatenduo Duo Olaf Scholz/Klara Geywitz dem Parteivorsitz ein großes Stück nähergekommen ist.



Ähnlich sieht das die Frankfurter Allgemeine Zeitung. An der Grundrente wollten CDU, CSU und SPD die Koalition nicht scheitern lassen, schreibt der Autor. CDU und CSU nicht, weil sie damit "ihren Nimbus der Verlässlichkeit aufs Spiel gesetzt hätten und weil niemand in ihren Reihen es wagte, Altersarmut als Hebel zu benutzen, die Ära Merkel vorzeitig zu beenden". Die SPD auch nicht, weil ein Ende der Koalition bedeutet hätte, dass "ihre Führungsfrage gegen Olaf Scholz entschieden worden wäre und zugunsten derer, die sich (...) aus der Koalition verabschieden wollen". Die Verlockung sei dennoch auf beiden Seiten groß gewesen: "Ein Wahlkampf mit einer gescheiterten Grundrente hätte für SPD wie für CDU und CSU seinen Reiz gehabt, auch wenn sie damit an einer weitverbreiteten Stimmung vorbei gekämpft hätten: Nach zehn Jahren Streit über die Grundrente in drei Koalitionen ist es Zeit für eine Einigung."

Die Südwest-Presse bezweifelt, dass der Kompromiss die Koalition auf Dauer stabilisiert: "Was lange währt – wird es wirklich gut?", fragt der Kommentator. Erst einmal sei es es positiv, dass sich die große Koalition bei der Grundrente geeinigt und damit bewiesen habe, dass sie noch handlungsfähig ist. "Wobei längst nicht gesichert ist, dass die Grundrente als Rettungsring für die Koalition taugt." Denn in der CDU, die demnächst einen Parteitag abhält, drohe ein Aufstand. "Jetzt muss die Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer ihr Durchsetzungsvermögen beweisen."

Die Mitteldeutsche Zeitung warnt vor dem Entstehen neuer Ungerechtigkeiten: Die Grundrente "soll Respekt für die Lebensleistung von Menschen ausdrücken, die ihr Leben lang für wenig Geld gearbeitet haben. Wer den Eindruck hat, er müsste sich auf dem Amt komplett ausziehen, wird das kaum als Ausdruck von Respekt empfinden. Noch schlimmer: Der Hilfsbedürftige wird die Hilfe oft gar nicht annehmen". Dieses Szenario sei durch die erzielte Lösung vermieden. Klar sei aber auch: "Die Große Koalition bekämpft eine Ungerechtigkeit – und muss aufpassen, dabei keine neuen Ungerechtigkeiten zu schaffen." Mit einer "kurzen, wirksamen Gleitzone" wolle die Koalition vermeiden, dass diejenigen komplett leer ausgehen, die den Wert von 35 Beitragsjahren knapp verfehlen. Doch diese Regelung liegt noch nicht ausgearbeitet vor. Hier müssen Union und SPD also noch liefern.

Auch die Rhein-Zeitung beurteilt den Kompromiss positiv, weist aber auch auf die ungeregelten Details hin: "Die Stoßrichtung beim Kompromiss für die Grundrente stimmt: Es wird eine Bedarfsprüfung geben, für die Betroffene nicht beim Sozialamt vorstellig werden müssen." Die Größenordnung sei so gewählt, dass auch Menschen, die heute geringfügig über der Grundsicherung liegen, profitieren könnten. Zudem hat die Koalition Impulse für Wirtschaft, Arbeitnehmer und Zukunftstechnologien gesetzt. "Das ergibt alles Sinn. Der Teufel aber steckt wie immer im Detail. Es muss einen misstrauisch stimmen, dass die Koalitionsspitzen weder die genaue Zahl der Nutznießer einer Grundrente noch die exakten Kosten benennen konnten. Für das Gesetzgebungsverfahren ist neuer Streit programmiert."

Auch die Süddeutsche Zeitung sieht in dem Kompromiss einen Weg, Altersarmut wirksam zu bekämpfen. Die Union habe neben der Einkommensprüfung auch durchgesetzt, dass Betriebsrenten ebenso gefördert werden wie die deutsche Wirtschaft, die im Abschwung steckt. "Beides ist richtig. Am Gesamtplan bleiben Mängel wie der, dass die Grundrente keiner bekommt, der weniger als 35 Jahre in die Rentenkasse einzahlte. Aber insgesamt ist die Einigung ein Hoffnungsschimmer – für künftige Senioren genauso wie für die angeschlagene Groko."