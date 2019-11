Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sieht mit seinem Haushaltsentwurf 2020 eine klimafreundliche "Kehrtwende in der Finanz- und Wirtschaftspolitik" eingeleitet. Seine Vorlage nehme eine "Weichenstellung für die nächsten Jahrzehnte" vor, sagte Scholz bei der Haushaltsdebatte des Bundestags. Deutschland könne 2050 damit klimaneutral wirtschaften und dennoch wirtschaftlich an der Spitze stehen. Die Bundesregierung steigere die Investitionen nicht nur für mehr Klimaschutz, es gebe auch mehr Geld für soziale Aufgaben, zugleich würde die Steuerbelastung für viele Bürgerinnen und Bürger verringert. "Ich finde, das ist eine gute Leistung", so der SPD-Politiker.

Der Etat 2020 sieht insgesamt Ausgaben von 362 Milliarden Euro vor. Die Investitionen des Bundes sollen auf ein Rekordniveau von fast 43 Milliarden Euro steigen.



Die Bundesregierung setzt mit dem Etat die ersten Beschlüsse des Klimapakets um. So soll im kommenden Jahr die Mehrwertsteuer auf Tickets im Fernverkehr gesenkt werden, damit mehr Menschen vom Auto oder vom Flieger auf Züge umsteigen. Um Mindereinnahmen durch die Bahn-Besteuerung auszugleichen, werden höhere Steuern auf Flugtickets fällig. Aus dem Energie- und Klimafonds werden für rund sieben Milliarden Euro Förderprogramme finanziert, etwa für den Austausch alter Ölheizungen oder für mehr Ladesäulen für Elektroautos.

Den größten Posten machen aber die Sozialausgaben und somit der Etat des Arbeitsministeriums mit 150 Milliarde Euro aus. Eingeplant sind allein mehr als 100 Milliarden Euro für die Rentenversicherung. Alleinerziehende und einkommensschwache Familien profitieren vom Unterhaltsvorschuss und Kinderfreibeträgen, beim Kinderzuschlag fallen Einkommensgrenzen weg. Auch Mittel für bessere Kitas und Ganztagsschulen sind eingeplant.



Verteidigungsausgaben steigen

Der zweitgrößte Posten ist der Etat des Verteidigungsministeriums, der auf 45,1 Milliarden Euro erhöht wird. Damit steigt die Quote für Verteidigungsausgaben auf 1,42 Prozent des Bruttoinlandsprodukts – in der Nato haben sich die Mitglieder einem Ziel von zwei Prozent des BIP verpflichtet. Vor allem die USA hatten kritisiert, dass Deutschland zu wenig Geld für Verteidigung auszugebe.

Der Verkehrsetat ist der drittgrößte Einzeletat, hier wird auch am meisten investiert. Das meiste Geld fließt in den Aus- und Neubau von Straßen sowie in die Schiene. Die Bundesregierung will die Bahn in den kommenden Jahren mit zusätzlichen Milliardenmitteln deutlich stärken. Das ist ein wesentlicher Teil des Programms für mehr Klimaschutz. Mehr Geld soll es auch für den Ausbau des Radverkehrs geben.

Zudem will der Bund will im kommenden Jahr 42,9 Milliarden Euro investieren, zehn Prozent mehr als im laufenden Jahr. Mit dem Geld sollen außer den genannten Vorhaben neue Kitas gebaut werden, Schulen mit digitaler Technik ausgestattet sowie schneller Mobilfunk auf dem Land ausgebaut werden. Vorgesehen sind auch mehr Stellen für die Bundespolizei, das Bundeskriminalamt und den Verfassungsschutz. Auf diese Weise soll unter anderem der Rechtsextremismus stärker bekämpft werden.

Opposition kritisiert unseriöse Finanzierung

"Er ist der Anfang der Haushalte des nächsten Jahrzehnts, die es schaffen, dass Deutschland ein soziales Land wird, dass es den technologischen Wandel beherrschen wird und dass es den menschengemachten Klimawandel mit unseren Möglichkeiten in Deutschland aufhält", sagte der Finanzminister. "Das ist genau das Richtige, was zu tun ist."



Von der Opposition erhielt der Finanzminister allerdings deutliche Kritik. Der FDP-Haushaltspolitiker Otto Fricke sagte, der Bund gebe zu wenig Geld für Bildung oder digitale Infrastruktur aus. "Wir werden mit einem solchen Haushalt keine Zukunft bauen können."



Der AfD-Politiker Peter Boehringer kritisierte, die Regierung wirtschafte auf Kosten kommender Generationen. Die Koalition profitiere vor allem von den niedrigen Zinsen durch die Europäische Zentralbank. Die Linke-Abgeordnete Gesine Lötzsch sagte, die Ungleichheit in Deutschland wachse schneller als in anderen europäischen Ländern. Sie forderte eine gerechtere Steuerpolitik und eine Abkehr von einem Haushalt ohne Neuverschuldung.

Die Grünen-Politikerin Anja Hajduk kritisierte vor allem das Klimaprogramm der Regierung. Es sei sozial unausgewogen und entfalte zu wenig Wirkung. Sie sprach außerdem von einer strukturellen Lücke im Haushalt von 15 Milliarden Euro, vor allem, weil Scholz Milliarden aus der sogenannten Asylrücklage entnommen habe.

Der Bundestag stimmt am Freitag über den Haushalt ab. Bis dahin gibt es Beratungen über die Einzeletats.