Wer aus einem Nachbarland nach Deutschland einreist, könnte in Zukunft häufiger in eine Kontrolle der Bundespolizei geraten. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will den Einsatz der Behörden gegen unerlaubte Einreisen ausweiten. Ein Sprecher des Innenministerium bestätigte einen entsprechenden Bericht. "Die Bundespolizei soll zeitlich flexible Kontrollen an allen deutschen Grenzen durchführen", hatte Seehofer der Bild-Zeitung gesagt. Zurzeit bereite das Innenministerium einen Erlass vor, den die Bundespolizei noch an diesem Mittwoch erhalten soll, sagte der Sprecher.

Bisher wird in Deutschland nur an der Grenze zu Österreich kontrolliert. Auch das ist umstritten, weil es eigentlich europäischem Recht widerspricht. Das Schengen-Abkommen lässt stationäre Kontrollen nur in Ausnahmefällen und für einen begrenzten Zeitraum zu. Bisher hat die Bundesregierung die Kontrollen alle sechs Monate mit Verweis auf die innere Sicherheit verlängert, zuletzt im September.

Verstärkt werden sollen an allen anderen Grenzen aber nicht die stationären Kontrollen, sondern die Schleierfahndung, also die verdeckte, stichprobenartige Personenkontrollen ohne vorherigen Verdacht. In einem Korridor von 30 Kilometern nahe der Grenzen führt die Bundespolizei die Schleierfahndung ohnehin schon durch. Nun solle aber häufiger und näher an den Grenzen kontrolliert werden, hieß es aus dem Innenministerium.



Einreisesperre soll immer zu Abweisung führen

Als Anlass für die Pläne nannte Seehofer laut Bild-Zeitung die Wiedereinreise und den Asylantrag des Bremer Clan-Chefs Ibrahim M. "Wenn sich der Rechtsstaat hier nicht durchsetzt, verliert die Bevölkerung das Vertrauen in unser gesamtes Asylsystem", sagte Seehofer der Bild-Zeitung. Sein Ministerium bestätigte ohne konkreter zu werden, dass man mit der Neuregelung auf aktuelle Ereignisse reagiere. Ganz neu ist das Vorhaben aber nicht: Schon Ende September hatte der Innenminister angekündigt, die Schleierfahndung an allen deutschen Grenzen zu verstärken.

Das Innenministerium plant zudem strengere Regeln für Menschen, die trotz Einreisesperre nach Deutschland wollen, um dort einen Asylantrag zu stellen. Sie sollen künftig sofort abgewiesen werden. Bisher ist auch das nur an der Grenze zu Österreich möglich, seitdem Seehofer im Juni 2018 einen Erlass dafür verfasst hatte. Auch wenn diese Regeln künftig an allen Grenzen gelten sollen, wäre vermutlich keine sehr hohe Zahl an Menschen betroffen: Seit Juni 2018 mussten Bundespolizisten laut Innenministerium an der Grenze zu Österreich nur sieben Einreisende abweisen, weil sie einen Asylantrag in Deutschland stellen wollten, aber mit einer Einreisesperre belegt waren.



Will eine Person mit einer solchen Sperre aus einem anderen Grund als für einen Asylantrag einreisen, dürfen sie ohnehin nicht abgewiesen werden. Eine Einreisesperre wird verhängt, wenn Menschen Straftaten begangenen haben oder nachdem sie abgeschoben wurden. Wer trotzdem einreist, kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bestraft werden.

Ein neuer Haftgrund soll im Gesetz aufgenommen werden

Darüber hinaus plant der Innenminister, Menschen in Haft zu nehmen, wenn sie trotz Einreisesperre Asyl beantragen. Sie kämen dann so lange nicht mehr frei, bis sie abgeschoben werden oder zu einer Freiheitsstrafe verurteilt werden. Ein Sprecher seines Ministeriums sagte, dass dafür ein neuer Haftgrund eingeführt werden soll. Dazu werde nun eine Gesetzesänderung vorbereitet.



Asylrechtsorganisationen haben in der Vergangenheit immer wieder Kritik an neuen Haftgründen geäußert. So etwa bei der Verabschiedung des "Geordnete-Rückkehr-Gesetzes", das zu mehr Ausreisen abgelehnter Asylbewerber führen soll. Nach Ansicht von Pro Asyl werden so europäische Regeln unterlaufen, wonach eine Abschiebehaft nicht in Strafgefängnissen durchgeführt werden darf. Ob eine Person inhaftiert werden darf und für wie lange das verhältnismäßig ist, muss ohnehin eigentlich ein Richter überprüfen.

Die Bundespolizei wollte sich auf Anfrage von ZEIT ONLINE nicht zu Seehofers Anweisung äußern. An der Grenze zur Schweiz und zu Frankreich meldete die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein am Mittwoch allerdings eine mehrstündige Fahndungsaktion, um unerlaubte Einreisen zu verhindern. Die Bundespolizisten hätten dazu Kontrollstellen eingerichtet, auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz. Die Bilanz: Mehr als ein Dutzend Straftaten und Verstöße wurden festgestellt, darunter drei Straftaten gegen das Aufenthaltsgesetz, ein Fall mutmaßlicher Urkundenfälschung, sowie mehrere Fahndungsausschreibungen.