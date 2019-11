Ganz so wichtig wie die Frage der nächsten Kanzlerkandidatur war die Diskussion um die Beteiligung des chinesischen Mobilfunkausrüsters Huawei am Aufbau des deutschen 5G-Netzes nicht, aber sie spielte beim Leipziger CDU-Parteitag mehr als eine nebensächliche Rolle. Doch wie die Antwort auf die Kanzlerfrage wurde auch die Antwort auf die Huawei-Frage ins nächste Jahr verschoben.

Die Fronten stehen sich klar gegenüber. Auf der einen Seite wollen die Bundeskanzlerin, die das Thema in ihrer Zwölf-Minuten-Rede ansprach, und Wirtschaftsminister Peter Altmaier Huawei nicht generell oder speziell ausschließen. Sie fürchten eine rabiate Verschlechterung unserer Beziehungen zu China, was die deutsche Industrie in der Volksrepublik in arge Bedrängnis bringen könnte. Zudem können sie darauf hinweisen, dass Huawei den Aufbau des 5G-Systems schneller und kostengünstiger bewältigen könne als alle europäischen Anbieter, in erster Linie Ericsson in Schweden und Nokia in Finnland. "Wir sollten offen sein, technologisch", argumentiert Merkel.

Auf der anderen Seite lehnt in der CDU eine Initiativgruppe unter Führung von Norbert Röttgen, dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, die Beteiligung des Konzerns aus Shenzhen rundheraus ab. "Dem chinesischen Staat, der kommunistischen Führung können wir nicht das deutsche 5G-Netz anvertrauen", sagt er. Das digitale Nervensystem der Zukunft müsse sicher und frei sein von ausländischen Einflussmöglichkeiten. Dahinter steht die Furcht vor Spionage und Sabotage. Ganz Besorgte meinen sogar, es gehe um eine Wahl zwischen "digitaler Sklaverei" und "digitaler Freiheit".



Furcht vor US-Sanktionen

Es gibt noch eine dritte Denkschule, die es für vorstellbar hält, sicherheitssensible Bereiche des 5G-Netzes von solchen zu unterscheiden, bei denen es nicht darauf ankommt, wer was liefert. Von "Kernnetz" und "Peripherie" ist die Rede.



In Leipzig beschloss die CDU, vertrauenswürdig könnten nur "solche Ausrüster sein, die einen klar definierten Sicherheitsdialog nachprüfbar erfüllen, der auch beinhaltet, dass eine Einflussnahme durch einen fremden Staat auf unsere 5G-Infrastruktur ausgeschlossen ist". Nächstes Frühjahr soll darüber entschieden werden, und zwar nicht von Kanzleramt oder Wirtschaftsministerium, sondern vom Bundestag.

Mir geht es wie den meisten: Ich kann da nicht mitreden, da es mir an den nötigen technischen Kenntnissen fehlt. Ich habe indes mehrere Fragen.

Erstens: Was heißt "Kernnetz" und "Peripherie"? Lassen sie sich überhaupt unterscheiden – und zwar so wirksam, dass Spionage, Sabotage, überhaupt politische Einflussnahme auf jeden Fall ausgeschlossen sind?

Zweitens: Geht es den Befürwortern eines Huawei-Ausschlusses um nachweisbare technische und sicherheitspolitische Risiken, oder ist für ihre Besorgnis bestimmend, dass die Einbeziehung des chinesischen Konzerns das Verhältnis zu den USA nachhaltig verschlechtern würde? Dazu gehört etwa die Angst, dass der Austausch von Geheimdienstinformationen eingestellt würde und deutsche Firmen, die mit Huawei weiterhin Geschäfte machen, US-Sanktionen fürchten müssten (die Deutsche Telekom und Vodafone haben vorsorglich den Verzicht auf Huawei-Komponenten beschlossen).

Drittens: Wie stichhaltig ist das Argument, dass der Aufbau des 5G-Netzes zwei, drei oder mehr Jahre länger dauern würde, wenn man ihn Ericsson und Nokia überließe? Brauchen wir die Zeit nicht sowieso? Und ließe sich die 5G-Entwicklung der beiden skandinavischen Unternehmen nicht durch Zuschüsse aus den Brüsseler Kassen beschleunigen? Die Amerikaner denken bereits darüber nach. Ein Europa, das digitale Souveränität anstrebt, sollte ihnen jedoch nicht seine technologische Unabhängigkeit opfern. Warum nicht einen europäischen 5G-Champion aufbauen?

Darüber hinaus müssen freilich auch der chinesische Anbieter und sein politisches Umfeld sehr sorgfältig durchleuchtet werden. Huawei unterliegt wie sämtliche chinesische Unternehmen den Sicherheitsgesetzen der Volksrepublik und ist dadurch zu enger Zusammenarbeit mit den Geheimdiensten verpflichtet. Wie kann der Konzernchef Ren Zhengfei, der seine Karriere als Nachrichtentechniker in der Volksbefreiungsarmee begann, glaubhaft machen, dass er sich "mit Sicherheit" nicht zum Handlanger des Pekinger Regimes machen lässt? Und wie erklärt er, dass in Addis Abeba, wo die Chinesen der Afrikanischen Union für 200 Millionen Dollar ein neues Hauptwerk hingestellt haben, fünf Jahre lang jeden Abend sämtliche Daten auf einen Server in Shanghai heruntergeladen wurden? Das Telekommunikationssystem hatten Huawei und ZTE installiert. Im Jahr 2017 flog die dreiste Verwanzung auf.

Kein Zweifel: Die Entscheidung, wer uns die Zukunftsinfrastruktur 5G baut, ist – das Pathos sei hier erlaubt – für Deutschland und für Europa eine schicksalhafte. Bisher weiß ich, weiß die Öffentlichkeit viel zu wenig, um ein informiertes Urteil abgeben zu können. Es wird die Sache des Bundestages sein, die nötige Klarheit darüber zu schaffen, was sicher ist und was nicht.