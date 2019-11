Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will Behandlungen zur "Umpolung" von Homosexuellen gesetzlich verbieten. Er legte ein Gesetzentwurf vor, nachdem diese so genannten Konversionstherapien bei unter 18-Jährigen generell untersagt werden sollen. Die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland zitierten aus dem Entwurf weiter, dass die Behandlungen bei einwilligungsfähigen Volljährigen grundsätzlich zulässig seien, jedoch mit bestimmten Einschränkungen.

Die Zulässigkeit gelte allerdings nicht, wenn Menschen, die bei ihrer Entscheidung, sich behandeln zu lassen, einem "Willensmangel" unterlägen - bedingt etwa durch Täuschung, Irrtum, Zwang oder Drohung. Verstöße gegen das neue Gesetz sollten mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder hohen Bußgeldern geahndet werden.

Spahn sagte dem RND, so genannte Konversionstherapien sollten soweit wie möglich verboten werden. "Wo sie durchgeführt werden, entsteht oft schweres körperliches und seelisches Leid", sagte er. "Diese angebliche Therapie macht krank und nicht gesund." Homosexualität sei keine Krankheit - "und ein Verbot ist auch ein wichtiges gesellschaftliches Zeichen an alle, die mit ihrer Homosexualität hadern: Es ist okay, so wie du bist."

Spahn plant demnach, auch das Bewerben, Anbieten und Vermitteln solcher Behandlungen zu verbieten. Ausgenommen von dem Verbot seien Behandlungen bei Störungen der Geschlechtsidentität. Dabei gehe es um Fälle, bei denen sich jemand nicht mit seinem biologischen Geschlecht identifizieren kann und daher eine Geschlechtsumwandlung anstrebt.