Der Medienausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags hat den AfD-Politiker Joachim Paul als Vorsitzenden abgewählt. Dies gab Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) bekannt. Er hatte die Sitzung einberufen. Nach seinen Angaben wurde Paul mit den Stimmen von SPD, CDU, Grünen und FDP abgewählt. Demnach forderten alle Ausschussmitglieder bis auf Paul selbst in einem Antrag dessen Abwahl. Er war nicht zu der Sondersitzung erschienen.



Die Causa Paul war dabei der einzige Tagesordnungspunkt. Der 49-Jährige, der auch stellvertretender Fraktionschef der AfD in Rheinland-Pfalz ist, soll unter Pseudonym für eine NPD-nahe Zeitschrift geschrieben haben. Medienberichten zufolge publizierte er dort unter dem Namen Karl Ludwig Sand. Dies hat er wiederholt bestritten. Dem Medienausschuss soll er die Unwahrheit gesagt haben.

"Sitzung unrechtmäßig einberufen"

Paul, der beim Landesparteitag der AfD in Bingen für den Landesvorsitz kandidieren will, sieht sich zu Unrecht abgesetzt. In einem offenen Brief beschuldigte er Landtagspräsident Hering, die Sitzung nicht rechtmäßig einberufen zu haben.

Ähnlich äußerte sich der AfD-Bundestagsabgeordnete Stephan Brandner. So wie Paul soll auch er abgewählt werden: Die übrigen Fraktionen halten ihn als Vorsitzenden des Rechtsausschusses des Bundestags als nicht mehr tragbar und wollen ihn bei der nächsten Sitzung des Gremiums an diesem Mittwoch abwählen. Brandner bezeichnete diesen Vorgang als ein "fatales Signal", das langfristig dazu führen werde, dass die Vorsitzenden "handzahm" gemacht würden.

Brandner will nicht "zurückrudern"

Zuletzt hatte Brandner die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an den AfD-kritischen Sänger Udo Lindenberg als "Judaslohn" bezeichnet, woraufhin Union, SPD, FDP, Linke und Grüne seinen Rücktritt gefordert hatten – so wie bereits zuvor. Damals hatte Brandner nach dem Anschlag auf eine Synagoge in Halle einen Tweet geteilt, in dem zu lesen war, dass Politiker vor Synagogen "lungern". Der rechtspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Johannes Fechner, sprach von "andauernden Provokationen und Grenzüberschreitungen".



Bereits zu seiner Zeit als Abgeordneter im Landtag von Thüringen hatte Brandner für seine Wortmeldungen mehrfach Ordnungsrufe kassiert. Nachdem ihn seine Fraktion für den Ausschussvorsitz im Bundestag nominiert hatte, sagte der Jurist, er wolle als Ausschussvorsitzender professionell agieren. Dies bedeute aber nicht, dass er zum "politischen Eunuchen" werde. "Zurückrudern", so gab er nun bekannt, werde er auch nach seiner möglichen Abwahl nicht. Er sei der Überzeugung, "dass man zu seiner Meinung stehen muss".