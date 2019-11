Wenn es nach der CDU-Spitze gegangen wäre, wäre Tilman Kuban jetzt nicht hier. Ein Montagmorgen im November, breitbeinig steht er im Foyer des Konrad-Adenauer-Hauses und spricht in eine TV-Kamera. Gleich daneben warten schon die nächsten Fernsehjournalisten auf den Chef der Jungen Union. Kuban spricht langsam, deutlich und in zitierfertigen Sätzen. Wenige Stunden zuvor haben sich Union und SPD nach monatelangem Streit auf einen Kompromiss bei der Grundrente geeinigt – und damit die Koalition zumindest vorerst gerettet.

Kuban findet den Kompromiss schlecht, wie er überhaupt die Grundrente schlecht findet. Und das lässt er alle wissen. Ein paar Stockwerke drüber, wo Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer ihr Büro hat und wo eben der Vorstand der CDU tagte, dürfte man beim Anblick der Fernsehbilder mal wieder die Augen verdreht haben. Seit Kuban im März Chef zum Chef der Parteijugend gewählt wurde – gegen einen eher gemäßigten Favoriten des Establishments –, haben die Störgeräusche deutlich zugenommen.



Kuban ist – zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung – eine Art Gegenspieler von Kramp-Karrenbauer geworden. Die Koalition in Berlin sieht er, wie viele Konservative in der Partei, kritisch. Gerade nach den Wahlniederlagen im Osten ist der Frust gestiegen und die Lust auf großkoalitionäre Kompromisse gesunken. Auf dem CDU-Parteitag, der ab Freitag in Leipzig stattfindet, wird auf sein Betreiben ein Antrag diskutiert, der noch mal Bedingungen für eine Grundrente festlegt. Außerdem hat die JU einen Antrag zur Urwahl des Kanzlerkandidaten eingebracht. Es ist ein Vorschlag, der das Zeug hätte, die Parteichefin zu unterminieren. Im CDU-Vorstand stellte Kuban kürzlich offen die Führungsfrage. Woraufhin sich die Parteichefin bedrängt sah und auf ihrer anschließenden Pressekonferenz sinngemäß antwortete: Wer mich stürzen will, muss sich schon trauen und hat auf dem Parteitag dazu die Gelegenheit. Wird Kuban so weit gehen?

Sehnsucht nach einem hemdsärmeligen Konservatismus

Kuban ist ein rustikaler Typ, der auf Trachtenjanker oder Einstecktücher, wie man sie bei der JU oft sieht, verzichtet. Er bedient eher die Sehnsucht nach einem hemdsärmeligen Konservatismus. Beim Bundesvorstand in Berlin, zu Interviews oder Gesprächen mit Journalisten erscheint er in Sneakern. In seiner Jugend hat er viel Fußball gespielt. Und noch immer man kann sich den 32-Jährigen – in seinem Heimatsort Barsinghausen bei Hannover ist er Ratsmitglied – gut auf Kreisligafußballplätzen vorstellen und hinterher im Vereinsheim beim Humpentrinken. Einen gewissen Kabinen-Slang hat er sich bewahrt: Kurz nach seiner Wahl zum JU-Chef bezeichnete er die Diskussionskultur in der CDU als "Gleichschaltung" – wofür er sich am Tag danach entschuldigte.

Es begann mit Kubans Bewerbungsrede, von der er selbst im Rückblick sagt, manches darin sei vielleicht ein wenig zugespitzt gewesen. Über die damalige Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen sagte er, sie habe mehr Kinder als die Bundeswehr einsatzfähige Flugzeuge. Und dem Chef der Jusos, Kevin Kühnert, der gerade über die Enteignung von Wohnungen sinnierte, riet Kuban: "Der Kevin" solle lieber sein Studium abschließen. Dann könne er sich eine Wohnung kaufen. Aus der Merkel-CDU, die ganz im Stile der asymmetrischen Demobilisierung vor Jahren den Angriff auf den politischen Gegner eingestellt hat, waren solche Töne lange nicht zu hören. Und auch seine JU-Vorgänger Paul Ziemiak und Philip Mißfelder hätten sich da wohl diplomatischer ausgedrückt.