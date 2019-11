Der Bundesparteitag der CDU hat die von der Jungen Union geforderte Urwahl des nächsten Kanzlerkandidaten abgelehnt. Die Delegierten in Leipzig sprachen sich mit einer Mehrheit von 79 Prozent gegen einen entsprechenden Antrag aus und folgten damit der Parteiführung. In der Debatte der Delegierten wurde mehrfach auf die SPD verwiesen, die in entscheidenden Fragen zunehmend ihre Mitglieder befragt und dabei nach Ansicht vieler CDU-Politiker keine gute Figur macht.

Die CDU will den Kanzlerkandidaten Ende nächsten Jahres per Parteitagsbeschluss festlegen. Ersten Zugriff hätte normalerweise Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer, aber auch dem früheren Unionsfraktionschef Friedrich Merz werden Ambitionen nachgesagt. Er versicherte Kramp-Karrenbauer in Leipzig seine Loyalität, betrachtet die Kanzlerfrage aber als offen. CSU-Chef Markus Söder hat die Schwesterpartei ausdrücklich vor einer Urwahl gewarnt. Der bayerische Ministerpräsident gilt selbst als möglicher Kandidat, hat bislang aber solche Absichten bestritten.



Neben dem Urwahlantrag der JU lehnten die Delegierten mehrheitlich auch ähnliche Anträge mehrerer Kreisverbände ab: für einen Mitgliederentscheid oder eine Mitgliederbefragung oder eine Direktwahl des Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl durch die Mitglieder.



Ein Antrag des Kreisverbands Ravensburg, Mitglieder über Regionalkonferenzen stärker einzubinden, wurde zur weiteren Beratung an eine Struktur- und Satzungskommission der Partei überwiesen. Im vorigen Jahr haben sich die Kandidaten um den Parteivorsitz auf acht solcher Konferenzen den Mitgliedern vorgestellt.