Der Juso-Chef Kevin Kühnert ist für zwei weitere Jahre zum Vorsitzenden der SPD-Nachwuchsorganisation gewählt worden. Der 30-jährige Berliner trat am Freitag auf dem Juso-Bundeskongress in Schwerin ohne Gegenkandidat an und erhielt 88,6 Prozent der Stimmen. Damit verbesserte er das Ergebnis seiner ersten Wahl 2017, als ihm knapp 76 Prozent der Delegierten das Vertrauen ausgesprochen hatten und erzielte das beste Ergebnis eines Juso-Chefs seit 1969.



Kühnert gilt als Kritiker der Großen Koalition in Berlin. Unter dem Applaus der rund 300 Delegierten untermauerte er seinen Anspruch auf einen Sitz im neuen SPD-Bundesvorstand, ließ aber offen, ob er auf dem Bundesparteitag im Dezember für einen der einflussreichen Stellvertreterposten kandidieren wird.

Die Jusos sehen die bevorstehende Neubesetzung der SPD-Bundesspitze als Richtungsentscheidung und setzen auf einen Linksruck mit einem vorzeitigen Ende der großen Koalition in Berlin. "Es geht um die Glaubwürdigkeit bei Millionen von Wählern", sagte Kühnert zu den Delegierten. Die SPD sei zu einem Reparaturbetrieb geworden, gehe nicht an die Wurzeln der Probleme und lasse Visionen vermissen, sagte er. Auch deshalb verliert sie ihm zufolge trotz einiger politischer Erfolge an Zustimmung.

Unterstützung für Esken und Walter-Borjans

Kühnert bekräftigte die Unterstützung der Jusos für die das Kandidatenduo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans im Rennen um den SPD-Parteivorsitz. Mit der Positionierung für das linke Bewerber-Paar soll die derzeitige Lage der SPD und die Große Koalition infrage gestellt werden. "Wir wollen, dass die SPD aus der neoliberalen Pampa rauskommt und das glaubwürdig auch mit Gesichtern unterfüttert", sagte Kühnert.



Anders als die leicht favorisierten Mitbewerber, Klara Geywitz und Olaf Scholz, stehen Esken und Walter-Borjans wie die Jusos der Großen Koalition kritisch gegenüber und befürworten eher ein vorzeitiges Ende. Bei den Jungsozialisten engagieren sich nach eigenen Angaben bundesweit rund 70.000 junge Menschen.