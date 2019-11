Die SPD entscheidet noch bis Ende November per Mitgliederbefragung über den künftigen Parteivorsitz. Die Mitglieder können sich zwischen den Duos Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans oder Olaf Scholz und Klara Geywitz entscheiden. Auch der weitere Parteivorstand wird auf dem SPD-Parteitag Anfang Dezember gewählt. Juso-Chef Kevin Kühnert will dafür kandidieren und hält sich alle Optionen offen, wie er im Inforadio von rbb sagte: "Ich kandidiere für den Vorstand. Da gibt es 34 Plätze und für was ich da genau kandidiere, mache ich auch von den Rahmenbedingungen abhängig." Zu diesen Bedingungen gehöre, wer Parteivorsitzender werde und wie das Tableau insgesamt aussehe.

Eine Kandidatur als Stellvertreter des Spitzenduos schließt Kühnert nicht aus: "Weil ich damit einen Gestaltungsspielraum verbinde, weil ich Ziele habe, die ich mit der SPD erreichen will." Dazu zählt Kühnert etwa das erarbeitete Sozialstaatskonzept oder die Wiedereinführung der Vermögenssteuer. Kevin Kühnert unterstützt Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans

Dass er sich vor dem am Freitag beginnenden Juso-Bundeskongress ins Gespräch gebracht hat, begründet Kühnert damit, dass er transparent kommunizieren wolle. Beim dem Treffen in Schwerin will Kühnert sich als Juso-Vorsitzender wiederwählen lassen. Ein Erfolg gilt als sicher, Gegenkandidaten gibt es nicht.

Widerstand kommt von Parteivize Stegner

Bereits zu Beginn der Woche hatte Kühnert eine Bewerbung als Parteivize angedeutet. Zu einer Kandidatur als stellvertretender Parteivorsitzender sagte er in der Süddeutschen Zeitung: "Das würde ich zumindest nicht ausschließen, dass das passieren könnte." Als Minimalziel strebt er auf jeden Fall in den Parteivorstand.

Widerstand gegen Kühnerts weitergehende Pläne kommt allerdings vom derzeitigen Parteivize Ralf Stegner. Er empfahl dem 30-Jährigen, vor der Ankündigung seiner Karriereambitionen zumindest den Ausgang der laufenden Mitgliederbefragung für den Parteivorsitz abzuwarten. Ebenso wie Kühnert wird Stegner zum linken Parteiflügel gerechnet. Lange hatte er sich politisch eng mit Kühnert abgesprochen. Später kam es allerdings zu einem Zerwürfnis zwischen den beiden Politikern.



Dabei dürfte auch eine Rolle gespielt haben, dass Kühnert die Bewerbung von Stegner um den SPD-Vorsitz nicht unterstützte, sondern stattdessen das Duo der Parteilinken Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken empfahl. Kühnert ist überzeugt, dass sich die SPD nur mit dezidiert linken Positionen aus dem Dauerstimmungstief wird befreien können. Der Groko-Finanzminister Olaf Scholz, der mit Klara Geywitz gegen Esken und Walter-Borjans antritt, passt nicht dazu.

Der SPD-Parteivorstand ist für die Umsetzung der Beschlüsse des Parteitages zuständig und verabschiedet selbst auch Beschlüsse. Zudem kann er den Parteitag einberufen. Er besteht aus den Vorsitzenden sowie sechs stellvertretenden Vorsitzen, dem oder der Generalsekretärin, dem oder der Kassiererin und Verantwortlichen des Parteivorstandes für die Europäische Union sowie einer vom Parteitag festzusetzenden Zahl weiterer Mitglieder.