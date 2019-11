Maximilian Blömer ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am ifo Zentrum für Makroökonomik und Befragungen. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehört der Arbeitsmarkt sowie die Verteilung und Ungleichheit von Einkommen.

ZEIT ONLINE: Die SPD verspricht, mit ihrem Konzept zur Kindergrundsicherung Kinderarmut abzuschaffen. Wie groß ist denn das Problem überhaupt?

Maximilian Blömer: Je nach Datengrundlage leben 15 bis 21 Prozent der Kinder in Haushalten, die von Armut gefährdet sind, das bedeutet, dass das Haushaltseinkommen geringer als 60 Prozent des mittleren Einkommens ist. Beispielsweise gilt nach dieser Definition eine Familie mit zwei kleinen Kindern als armutsgefährdet, wenn sie netto weniger als 2.310 Euro monatlich zur Verfügung hat. Zwei Millionen Kinder leben in Familien, die Hartz IV bekommen.

ZEIT ONLINE: Das klingt erst mal ziemlich erschreckend. Wie steht Deutschland denn im internationalen Vergleich da?

Blömer: Beim OECD-Vergleich steht Deutschland relativ gut da. Was die Ausgaben für Kindergeld angeht, liegt Deutschland im oberen Mittelfeld. In den USA beispielsweise gibt es gar kein Kindergeld, dafür aber eine Berücksichtigung bei der Steuer. Berücksichtigt man weitere Familienleistungen und steuerliche Entlastungen, sind die Ausgaben für Familien in Frankreich und Großbritannien gemessen am BIP dagegen etwas höher als in Deutschland.

ZEIT ONLINE: Was muss sich in Deutschland ändern, um Armut effektiver zu bekämpfen?

Blömer: In Deutschland gibt es zu viele unterschiedliche Leistungen: Kindergeld, Kinderfreibetrag, Kinderzuschlag, die Kinderregelsätze bei Hartz IV, um nur einige zu nennen. Diese Komplexität macht auch die Beantragung mitunter schwierig. Da setzen die Kindergrundsicherungskonzepte an. Sie wollen den Bezug vereinfachen, aber die Höhe der Bezüge für arme Familien soll auch steigen.

ZEIT ONLINE: Kann man so Kinderarmut wirklich abschaffen, wie die SPD verspricht?

Blömer: Abschaffen ist ein großes Wort. Bei relativen Maßen ist natürlich das Problem: Wenn man alle besserstellt, steigt auch das Niveau, ab dem man als arm gilt. Man hat also hinterher nicht unbedingt weniger Arme. Aber das Nebeneinander der Leistungen anzugehen ist sinnvoll. Wenn die Leistungen vereinfacht werden, werden sie zudem sicher auch öfter in Anspruch genommen – schon das hilft bei der Bekämpfung von Armut. Denn ein Problem des heutigen Kinderzuschlags für einkommensschwache Familien ist zum Beispiel, dass viele ihn gar nicht beantragen, weil sie nicht wissen, dass es ihn gibt.

ZEIT ONLINE: Könnte es auch Nachteile der Kindergrundsicherung im Vergleich zur heutigen Situation geben?

Blömer: Man muss aufpassen, dass die Höchstbeträge bei der geplanten Kindergrundsicherung nicht zu schnell abschmelzen, wenn Eltern mehr verdienen. Künftig hätte man nämlich zwei Leistungen – einmal die Kindergrundsicherung und dann die Hartz-IV-Regelsätze für Eltern. Von jedem zuverdienten Euro werden Hartz-IV-Empfängern derzeit 80 bis 100 Prozent von den Regelsätzen abgezogen. Wenn gleichzeitig auch die Kinderleistungen sinken würden, muss man aufpassen, dass Haushalte nicht schlechter gestellt werden als heute. Das muss gut aufeinander abgestimmt werden. Idealerweise müsste man die Hinzuverdienstmöglichkeiten beim Arbeitslosengeld II anpassen. Außerdem muss man darauf achten, dass für die Berechnung der Kindergrundsicherung für ärmere Familien kein kompletter Arbeitslosengeld-II-Antrag fällig wird. Ansonsten wäre in puncto Vereinfachung nicht viel gewonnen.

ZEIT ONLINE: Auch andere Parteien wie die Grünen oder die Linke haben Grundsicherungsmodelle vorgeschlagen. Wie unterscheiden diese sich voneinander?

Blömer: Vor allem in der Höhe der Leistungen. Die SPD schlägt bei den Direktzahlungen die niedrigsten Beträge vor. Für Familien mit geringem Einkommen soll das Kindergeld zwischen 400 Euro und 478 Euro je nach Alter des Kindes betragen, die Grünen schlagen als Höchstleistung 503 Euro, die Linke 573 Euro vor. Bei der SPD kommt allerdings noch ein langer Katalog an Sachleistungen dazu – etwa ein kostenloses Nahverkehrsticket für alle Kinder. Grüne und SPD weisen zudem daraufhin, dass die von ihnen genannten Beträge nur vorläufig sind und angepasst werden sollen, sobald das Existenzminimum für Kinder neu berechnet wurde. Das könnte dann zu höheren Beträgen führen. Gemeinsam ist allen Vorschlägen, dass man Leistungen zusammenführen will.

ZEIT ONLINE: Hilft es Kindern überhaupt, wenn die Direktzahlungen an die Eltern angehoben werden oder steigt dann vielleicht nur der Konsum der Eltern?

Blömer: Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass die Leistungen bei den Kindern durchaus ankommen. Es gibt wenig Evidenz, dass das Geld für Tabak und Alkohol ausgegeben wird.