Das Wohngeld wird noch einmal um einen Heizkostenzuschuss erhöht. Damit Menschen mit geringen Einkommen nicht übermäßig unter den Kosten für mehr Klimaschutz leiden, soll das Wohngeldvon von Januar 2021 an um zehn Prozent steigen. Im Bundeskabinett wurde dafür der Entwurf für ein Gesetz zur Entlastung bei den Heizkosten im Wohngeld beschlossen. Die Bundesregierung schätzt, dass ein Haushalt, der Wohngeld bezieht, dadurch im Durchschnitt rund 15 Euro mehr pro Monat erhält.



Der Entwurf muss von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden.

Die Bundesregierung hatte am 9. Oktober eine Bepreisung für den Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid für die Bereiche Verkehr und Wärme ab 2021 beschlossen. Die Grünen wollten ein generelles Energiegeld für alle Haushalte. Ein solches hätten dann alle unabhängig vom Einkommen erhalten – nicht nur die Beziehenden von Wohngeld. Der wohnungspolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Chris Kühn, kritisierte die nun beschlossene Erhöhung nur für die sozial Schwachen als "panischen Versuch der Koalition, nachträglich noch irgendwie mehr soziale Gerechtigkeit beim CO2-Preis zu simulieren."



Erst in der vergangenen Woche hatte der Bundesrat eine Wohngelderhöhung beschlossen, die ab dem kommenden Januar gelten wird. Außerdem wird das Wohngeld alle zwei Jahre an die Entwicklung von Mieten und Einkommen angepasst. Die Zahl derjenigen, die diese Hilfe erhalten, soll Berechnungen zufolge steigen. Die Bundesregierung geht davon aus, dass im Jahr 2021 rund 665.000 Haushalte Wohngeld erhalten werden. Laut Statistischem Bundesamt bezogen 2017 gut 592.000 Haushalte diese Leistung. Das waren 1,4 Prozent aller privaten Haus­halte. Insgesamt fielen Kosten für das Wohngeld in Höhe von 1,1 Milliarden Euro an.