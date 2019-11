Das politische Patt nach der Landtagswahl in Thüringen zeigt, was in Deutschlands zunehmend zersplitterten Parlamenten künftig noch häufiger diskutiert werden könnte: die Notfalloption Minderheitsregierung. Noch tun sich die Parteien schwer damit und arbeiten lieber an lagerübergreifenden festen Bündnissen aus drei oder vier Parteien: CDU-SPD-Grüne in Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Sachsen oder die (nicht mehrheitsfähige) Idee von CDU-SPD-Grüne-FDP in Thüringen. Es sind Gebilde, die vor allem durch eine Sehnsucht nach Stabilität zusammengehalten werden.

In Sachsen scheute die CDU nach der Landtagswahl Anfang September, sich auf eine Minderheitsregierung einzulassen. Ministerpräsident Michael Kretschmer wollte wohl eine Situation vermeiden, in der ihm der Oppositionsführer AfD ständig Unterstützung fürs Regieren anbietet. Dieses Problem hat Noch-Ministerpräsident Bodo Ramelow in Thüringen nicht, denn die Rechten grenzen sich von seiner Linkspartei demonstrativ ab.



Minderheitsregierungen haben in Deutschland keinen guten Ruf. Ein Grund dafür ist die Erinnerung an die Weimarer Republik. Zwischen 1919 und 1933 saßen bis zu 14 Parteien im Parlament, mehrere tolerierte Minderheitsregierungen scheiterten, aber auch große Koalitionen zerbrachen. In diese Zeit fiel der Aufstieg der Nationalsozialisten.

Siebenmal hielten Minderheitsregierungen länger als ein Jahr

Doch eine Minderheitsregierung, die auf die Tolerierung einer Partei oder wechselnde Mehrheiten angewiesen ist, muss nicht zwangsläufig instabile Verhältnis erzeugen. Im Dezember 2017, so schreiben die Mitarbeiter des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags in einem Gutachten, wurde ein Drittel der Regierungen in Europa von parlamentarischen Minderheiten gestellt. In Schweden zum Beispiel regieren die Sozialdemokraten schon seit Jahren ohne Mehrheit, auch in Portugal machen die Sozialisten in einer Minderheitsregierung Politik.



Auch die Bundesrepublik hat mit Minderheitsregierungen mehr Erfahrung, als man annehmen könnte. Seit 1949 gab es hierzulande laut der Zählung des wissenschaftlichen Dienstes 31 Minderheitsregierungen, vor allem auf Landesebene. Die meisten entstanden allerdings nach einer Koalitionskrise, also wenn eine Partei das Regierungsbündnis verließ und die Ministerpräsidentinnen oder Ministerpräsidenten bis zur nächsten Wahl nur noch ein bisschen weiterregierten. Siebenmal aber hielt ein solches Bündnis länger als ein Jahr. In Sachsen-Anhalt regierte die SPD in den Neunzigerjahren sogar acht Jahre lang erfolgreich und sehr bewusst ohne sichere parlamentarische Mehrheit.

Das Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes hält weitere Details bereit: 14-mal versuchte sich die Union an einem solchen Bündnis, 17-mal die SPD. SPD-Minderheitsregierungen hielten im Schnitt mit 375 Tagen etwas länger als die der Union (209 Tage). Oft lohnte sich eine Minderheitsregierung für den Regierungschef oder die Regierungschefin langfristig sogar. Meist stellte die Partei danach den Chef einer Koalitionsregierung mit komfortabler Mehrheit. Von den sieben Minderheitsregierungen, die länger als ein Jahr regierten, wurde danach nur einmal die Partei abgewählt, die den Ministerpräsidenten stellte.