"Konservatismus" sei ein totgerittener Gaul, mit dem sich kein politischer Blumentopf gewinnen lasse, sagen Demoskopen. Zugleich übt der Begriff eine nicht totzukriegende Faszination aus, wenn selbst Winfried Kretschmann "Für eine neue Idee des Konservativen" wirbt. Dabei ist die Frage so alt wie der Begriff selbst: Was ist überhaupt konservativ?

Als konservative Urschrift werden Edmund Burkes Reflections on the Revolution in France aus dem Jahr 1790 angesehen – eine frühe Reaktion auf die Französische Revolution, die eine neue Dimension des historischen Wandels einleitete. Eine Haltung zum Wandel – das ist der Kern des Konservativen. In diesem Sinne sagte der 14. Earl of Derby, als er 1858 eine konservative Regierung in London bildete: "My Lords, es gibt keinen größeren Irrtum, als anzunehmen, dass eine konservative Regierung eine Regierung des Stillstands ist." Es gehe vielmehr um "vernünftige Veränderungen", es gehe darum, die überkommenen Verhältnisse zu verbessern und die Institutionen an veränderte Zwecke anzupassen. Mit einem Wort: Es geht darum, den Wandel zu gestalten, aber nicht radikal, sondern behutsam, damit er verträglich wird.



Der Sündenfall der deutschen Konservativen

Den Wandel verträglich zu gestalten, diese Haltung unterscheidet konservatives von traditionalistischem Denken, das alles so lassen will, wie es ist. Und es markiert den Unterschied zu reaktionärem Denken, das einen vermeintlich besseren früheren Zustand wiederherstellen will. Diese Haltung unterscheidet auch einen liberalen von einem illiberalen Konservatismus. Liberal waren die britischen Konservativen des 19. Jahrhunderts, die auf Parlamentarismus und Reformen setzten. Illiberal war die "konservative" Revolution in Deutschland in den frühen Dreißigerjahren, die Dinge schaffen wollte, die es sich dann zu bewahren lohnte. Nichts konnte, im Sinne Burkes und Derbys, unkonservativer sein. Und in der Tat bewegte sich die "konservative Revolution" im Dunstkreis rechter und linker Sozialutopisten. Diese totalitäre Versuchung schlug die Brücke zum historischen Sündenfall der deutschen Konservativen: dem Bündnis mit den Nationalsozialisten.

Andreas Rödder Seit dem Sommersemester 2005 ist Andreas Rödder ordentlicher Professor für Neueste Geschichte mit dem Schwerpunkt Internationale Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Rödder studierte Geschichte und Germanistik in Bonn und Tübingen. Rödder ist CDU-Mitglied und gilt als Vordenker eines zeitgemäßen Konservatismus.

Erst in den Siebzigerjahren fand ein liberaler deutscher Konservatismus durch politische Philosophen wie Hermann Lübbe eine theoretische Begründung in der demokratischen Mitte. Das floss 1978 mit in das Ludwigshafener Programm der CDU mit der Formulierung von den drei Säulen der Partei: der sozialen, der liberalen und der konservativen. Zugleich versuchte Erhard Eppler für die Linke einen "Wertkonservatismus" zu beanspruchen, während er der Union den schwarzen Peter des "Strukturkonservatismus" zuspielte, ähnlich übrigens, wie es Winfried Kretschmann im vergangenen Jahr tat.

Behutsame Veränderungen, statt die Erschaffung einer neuen Welt

Aber was heißt das für politische Inhalte? Konservative nehmen gern für sich in Anspruch, für das zu stehen, "was immer gilt". Tatsächlich haben sich die Inhalte dessen, was für Konservative galt, immer wieder verändert. Demokratie, Marktwirtschaft und Nationalstaat gelten für Konservative von heute als gesetzt – zu Burkes Zeiten galten sie als das, was Konservative unbedingt verhindern wollten. Zugespitzt: Konservative verteidigen heute, was sie gestern bekämpft haben – oder wie es Quintin Hogg mit unüberbietbar britischer Süffisanz formulierte: Konservative kanonisieren die frühere Häresie im Namen der Tradition.

Aber ist das nicht völlig beliebig und relativistisch? Man kann das so sehen. Man kann es aber auch so sehen, dass konservatives Denken bedeutet, dass uns das, was wir heute für unumstößlich richtig halten, morgen als völlig falsch erscheinen kann. Und das gilt nicht nur für Konservative: Zwangssterilisierung zum Beispiel galt auch unter linken Sozialreformern lange als probates Mittel der Bevölkerungspolitik.

Damit ist die erste von drei Grundlagen konservativen Denkens angesprochen – denn das ist Konservatismus: eine Form des politischen Denkens auf bestimmten Grundlagen. Die erste ist ein Menschenbild der gleichwertigen, ungleichen sowie unvollkommenen Menschen. Daher sind Konservative grundsätzlich skeptisch gegenüber ideologischen Selbstgewissheiten und vermeintlichen Eindeutigkeiten. Und daher denken sie, zweitens, auch nicht von Theorien und Modellen her, sondern von Erfahrung und Alltagsvernunft aus. Ihnen ist bewusst, dass gute Dinge leichter zu zerstören als zu erschaffen sind, und darum setzen sie nach dem Prinzip von "Maß und Mitte" auf behutsame Veränderungen, statt auf die Erschaffung einer neuen Welt.

Denn den neuen Menschen zu schaffen, ist drittens nicht Aufgabe des Staates. Er hat sich nach liberal-konservativem Verständnis darauf zu beschränken, einen funktionierenden Ordnungsrahmen für Wirtschaft und Gesellschaft zu gewährleisten (das aber muss er auch tun). Ansonsten hat die Selbstverantwortung der intermediären Instanzen – Familien, Bürgergesellschaft, Kirchen – den Vorrang vor staatlicher Regulierung. Und dies schlägt sich im Prinzip der Subsidiarität nieder: Der und die Einzelne sind für sich selbst verantwortlich, und nur, wenn das nicht möglich ist, haben sie Anspruch auf Unterstützung durch die Allgemeinheit.

Drei Überlegungen zu konservativer Politik

Was bedeutet dies nun für konkrete Politik im Jahr 2020? Drei Anwendungen: zur internationalen Politik, zur Familienpolitik und Leitkultur.

Die Erfahrung der letzten drei Jahrzehnte zeigt, dass sich die großen Hoffnungen von 1990 auf ein Zeitalter des Friedens und der Demokratie nicht erfüllt haben. Stattdessen steht der European Way of Life massiv unter Druck. Realismus bedeutet: Es ist nicht Zeit für die globale Mission der westlichen Werte, sondern für europäische Selbstbehauptung. Das heißt: Deutschland kann sich nicht länger auf seine soft-power-Idylle verlassen, sondern muss internationale Verantwortung und europäische Führung übernehmen. Deutschland muss einen deutlich höheren Verteidigungsbeitrag leisten, und es darf die europapolitischen Initiativen nicht allein dem französischen Präsidenten überlassen.