Die niedersächsische Linkenabgeordnete Amira Mohamed Ali will Fraktionschefin im Bundestag und damit Nachfolgerin von Sahra Wagenknecht werden. "Ich habe mich dazu entschieden, bei unserer Fraktionsvorstandswahl am 12. November für den Fraktionsvorsitz zu kandidieren", schrieb Amira in einem Brief an die Fraktion, aus dem mehreren Medien zitieren.

Neben Ali hat bislang nur die Linkenfraktionsvize Caren Lay ihre Kandidatur erklärt. Die Wiederwahl des Co-Vorsitzenden Dietmar Bartsch gilt als sicher. Wagenknecht hatte vor einiger Zeit angekündigt, aus gesundheitlichen Gründen nicht für eine weitere Amtszeit an der Fraktionsspitze kandidieren zu wollen.

Ali wird dem linken Flügel der Partei zugerechnet. "Die Fraktion und die Partei befinden sich in einer herausfordernden Situation", schreibt die Bewerberin in ihrem Brief. "In diesen Zeiten des unsäglichen Rechtsrucks, des wachsenden Antisemitismus und Rassismus ist es mir sehr wichtig, dass wir deutlich machen, auf welcher Seite wir stehen."

Sie sei der Meinung, "dass Menschen, die wie ich diese Erfahrungen persönlich machen und die Fähigkeiten dazu mitbringen, politische Führungsverantwortung zu übernehmen, dies auch tun sollten", schreibt Ali weiter. Die Fraktion könne viel mehr erreichen, "wenn wir mehr und konsequenter miteinander arbeiten statt uns gegenseitig zu hemmen. Diese Zusammenarbeit zu fördern sehe ich als zentrale Aufgabe für den Fraktionsvorsitz."



Ali wurde 1980 in Hamburg geboren. Eigenen Angaben zufolge lebt sie seit vielen Jahren in Oldenburg, ist Rechtsanwältin und Sprecherin der Fraktion für Verbraucher- und Tierschutz. Sie sitzt seit 2017 im Bundestag.