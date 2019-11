Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ist erstmals als CDU-Landeschef wiedergewählt worden – mit besserem Ergebnis als vor zwei Jahren. Auf einem Parteitag in Markneukirchen wurde der 44-Jährige am Samstag mit 95,5 Prozent in seinem Amt bestätigt. Kretschmer ist seit Dezember 2017 Chef der sächsischen CDU. Damals wurde er mit 90 Prozent der Stimmen zum Nachfolger von Stanislaw Tillich gewählt, der wegen der Niederlage der Christdemokraten bei der Bundestagswahl zurückgetreten war.

Seinen anschließend größten Erfolg verbuchte Kretschmer bei der Landtagswahl vor zweieinhalb Monaten, als die CDU trotz deutlicher Verluste stärkste Kraft wurde und anders als bei der Bundestagswahl die AfD in Sachsen hinter sich ließ. Das stärkte zugleich Kretschmers Position in der eigenen Partei. Derzeit führt die CDU im Freistaat unter seiner Führung Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen zur Bildung eines sogenannten Kenia-Bündnisses. Die bisherige schwarz-rote Landesregierung verlor bei der Wahl ihre Mehrheit.

Stübgen neuer CDU-Chef in Brandenburg

Auch in anderen Bundesländern hat die CDU am Samstag über ihre Landeschefs entschieden. Die CDU Brandenburg wählte den bisherigen Bundestagsabgeordneten Michael Stübgen zum neuen Vorsitzenden. Der designierte Innenminister erhielt am Samstag beim Landesparteitag in Schönefeld 71,1 Prozent der Stimmen. Stübgen leitete die Partei seit dem Rücktritt von Ingo Senftleben infolge eines internen Machtkampfes im September bereits kommissarisch.

Im Saarland wurde Ministerpräsident Tobias Hans als Vorsitzender der Landes-CDU wiedergewählt. Der 41-Jährige erhielt auf einem Landesparteitag in Theley 98,4 Prozent der Stimmen. Hans, der seit Oktober 2018 CDU-Landesvorsitzender ist, war der einzige Kandidat. Im März 2018 war er Annegret Kramp-Karrenbauer als Ministerpräsident nachgefolgt, nachdem diese in die Bundespolitik gewechselt war.

In Rheinland-Pfalz ist außerdem der CDU-Politiker Christian Baldauf zum Spitzenkandidaten seiner Partei für die Landtagswahl im Jahr 2021 gekürt worden. Der 52-jährige Jurist setzte sich auf einem Landesparteitag in Neustadt an der Weinstraße klar gegen seinen Herausforderer Marlon Bröhr durch: Baldauf, stellvertretender Landesvorsitzender, erhielt 80,3 Prozent der Stimmen. Er galt als Wunschkandidat von CDU-Landeschefin und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, die bei den vergangenen beiden Landtagswahlen als Kandidatin für das Ministerpräsidentenamt gegen Kurt Beck und Malu Dreyer (beide SPD) angetreten war und verloren hatte.