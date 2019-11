Friedrich Merz - "Wir dürfen nicht wie die SPD werden" Der CDU-Politiker hat die SPD als "strukturell illoyal" bezeichnet. Die CDU stünde hinter ihrer Führung, aber dürfe keine der Gruppen innerhalb der Partei ausgrenzen.

Gespannt ist gewartet worden auf diesen Applaus. Wird das der Jubel, der Friedrich Merz bis ins Kanzleramt trägt? Werden die Delegierten auf dem CDU-Parteitag in Leipzig nach seiner Rede länger und begeisterter klatschen als für ihre Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer? Manchmal sind die Maßstäbe in der Politik wirklich so banal.

Die Frage, die dahintersteht, ist es keinesfalls: Kann Kramp-Karrenbauer ihre Partei nach den vielen Wahlniederlagen und der großen Unzufriedenheit über angebliche programmatische Leere der CDU überhaupt noch erreichen? Analog zur Schwäche der Chefin ist bei manchen CDUlern in den vergangenen Wochen die Erwartung an Merz gestiegen. Und das, obwohl er seiner Rivalin doch schon einmal, vor gut einem Jahr bei der Wahl zur CDU-Vorsitzenden, unterlegen war.



Doch die Revolution in der CDU fällt aus: Nach kaum zwei Minuten macht das Tagungspräsidium Schluss, würgt den Applaus ab und kündigt den nächsten Redebeitrag an. Die Delegierten folgen.



Merz' Zauber bleibt

Eine Viertelstunde vorher: In der Leipziger Messehalle ist es mucksmäuschenstill. Gerade hat die Vorsitzende gesprochen. Merz wird antworten. Doch statt seine Angriffe auf die Bundesregierung fortzusetzen, wie das mancher wohl gehofft hat, sagt er: "Wir dürfen nicht wie die SPD werden und wir werden nicht wie die SPD." Die wähle nämlich gerade ihren nächsten "ehemaligen Vorsitzenden", die Sozialdemokraten seien "strukturell illoyal". "Und wir sind loyal zu unserer Vorsitzenden, der Parteiführung und der Bundesregierung, die wir tragen."



In Leipzig lobt Merz Kramp-Karrenbauer, wo er nur kann. Seinen Zauber verliert er dennoch nicht. Merz berührt seine Partei an Stellen, an die die oft eher nüchtern auftretende Vorsitzende einfach nicht hinreicht: Er kann schnippisch sein, ironisch, lustig. Wenn Merz mit schiefem Lächeln über den politischen Gegner herzieht, dann spricht da auch die längst vergangene Selbstgewissheit einer 40-Prozent-Staatspartei. Dieses stets latent toxische, breitbrüstige Gehabe hat nicht zuletzt Angela Merkel ihrer Partei weitgehend ausgetrieben.



Haben sich ihre Gegner verzockt?

Doch scheint Merz offenbar auch gemerkt zu haben, dass er es mit seiner Kritik an der Bundesregierung und seiner Partei in den vergangenen Wochen vielleicht ein bisschen zu weit getrieben hat. Die CDU ist am Ende immer noch Partei, die Anstand als Tugend begreift: "So geht man nicht mit Parteifreunden um", sagt ein CDU-Mann, der Merz eigentlich zumindest offen gegenübersteht, in Leipzig. "So was tut man einfach nicht", sagt ein anderer. Auch aus der Parteizentrale heißt es: Wie soll man Wahlkampf machen, wenn sich die CDU selbst zerfleischt?



Entsprechend groß ist am Freitag bei vielen Delegierten die Erleichterung, dass Merz sich eingeordnet hat. Ähnlich wie übrigens auch die anderen potenziellen Kritiker der Parteichefin: Mittelstandschef Carsten Linnemann, Jens Spahn, der auch gern CDU-Chef geworden wäre, der Chef der Jungen Union Tilman Kuban, Armin Laschet, Ministerpräsident aus Nordrhein-Westfalen – alle sind zahm und mahnen: Sach- statt Personaldebatte.

Vorher haben sie allesamt gelauert, auf eine Schwäche der Parteichefin. Aber wer gehofft hatte, dass Kramp-Karrenbauer nach den vergangenen, durchaus turbulenten Wochen Nerven zeigen oder klein beigeben und sich kampflos hinwerfen würde, musste sich getäuscht sehen. Zum Schluss ihrer gut 80-minütigen Rede forderte sie ihre Gegner einfach noch einmal heraus: Wenn die 1.001 Delegierten nicht bereit seien, ihren Kurs mitzugehen, sollten sie dies noch auf dem Parteitag entscheiden, sagte sie am Freitag in Leipzig. "Dann lasst es uns heute aussprechen. Dann lasst es uns heute auch beenden. Hier und jetzt und heute." Statt aus der Halbdistanz weiter zu nörgeln wie bisher, sollten ihre Kritiker sich offen zu einer Seite bekennen. Maximaler Einsatz, maximales Risiko. Und offenbar mit Erfolg. Sieben Minuten lang bekam sie Applaus, niemand leitete zum nächsten Tagesordnungspunkt über.



Kramp-Karrenbauer hat Zeit gewonnen. Die Richtungskonflikte in der Partei sind aber natürlich nicht weg. Der Parteitag ist noch nicht zu Ende und es gehört auch zu der Logik von Delegiertentreffen, dass dann, quasi als verdeckte Stichelei, bei manchen Themen doch gegen die Parteispitze gestimmt wird. Etwa bei der Frauenquote, dem Thema 5G und einer möglichen Vergabe an den chinesischen Dienstleister Huawei, der Aufnahme von Bootsflüchtlingen aus dem Mittelmeer sowie bei der Frage nach einer Urwahl des Kanzlerkandidaten könnte es bis Samstagmittag noch mal unangenehm werden für Kramp-Karrenbauer.