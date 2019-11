Die Grünen wollen den Mindestlohn in Deutschland auf zwölf Euro pro Stunde anheben. Die Delegierten stimmten dafür auf dem Bundesparteitag in Bielefeld der Forderung des Bundesvorstands zu, die auch von SPD und Linken geteilt wird.



Eigentlich bestimmt die Mindestlohnkommission die Höhe, derzeit liegt er bei 9,19 Euro. Die Grünen, die bisher auf die Kommission verwiesen, wollten sie aber reformieren. Deshalb fordern sie zusätzlich zur Reform als "Sofortmaßnahme" eine Erhöhung auf zwölf Euro, wie es im Leitantrag heißt. Die Mindestlohnkommission, in der Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmer vertreten sind, betreibe "Arbeitsverweigerung", sagte Bundesgeschäftsführer Michael Kellner vor den Delegierten. "Wir wollen zwölf Euro sofort."

Die Höhe des Mindestlohns solle sich künftig nicht allein an der Tarifentwicklung orientieren, sondern vor Armut schützen und den Zusammenhalt in der Gesellschaft stärken, heißt es in dem gefassten Beschluss.

Unionsfraktionsvize Hermann Gröhe (CDU) kritisierte das Abstimmungsergebnis: "Durch eine politische Mindestlohnfestlegung die Tarifpartner entmachten zu wollen und gleichzeitig die sinkende Tarifbindung zu beklagen – das passt hinten und vorne nicht zusammen", sagte er der Rheinischen Post. Die Forderung, den Mindestlohn sofort zu erhöhen, ist auch innerhalb der Grünen umstritten. Ein Änderungsantrag, die Entscheidung einer reformierten Mindestlohnkommission zu überlassen, fand bei den Delegierten aber keine Mehrheit. In dem nun beschlossenen Antrag plädieren die Grünen für eine Reform der Kommission.

Außerdem fordern die Grünen einen sozialen und ökologischen Umbau der Marktwirtschaft. Dazu soll die Schuldenbremse für den Bund im Rahmen der EU-Regeln gelockert werden, damit der Staat deutlich mehr als bisher investieren kann. Ein ausdrückliches Bekenntnis zur Schuldenbremse für die Bundesländer wurde aus dem Leitantrag des Bundesvorstands gestrichen. Es war die einzige Abstimmung, in der die Delegierten sich gegen den Bundesvorstand durchsetzten - andere Konflikte wurden durch Änderungen in den Texten beigelegt.



